長沙灣搶袋｜中年漢當街被扯跌露股　警拘兩少年　揭換衫轉車逃捕

一名中年漢於上周五（7日）深夜，在長沙灣元州街遭2名男子當街搶袋，他拼命反抗，3人一度扭作一團，事主更被扯跌倒地「露股」，最終力保不失，疑犯逃去。片段在網上瘋傳，引起熱議。



警方今日（11日）交代案情時表示，昨日（10日）拘捕兩名年僅15及16歲的非華裔少年，兩人報稱為學生，案發後曾更衣及乘搭不同交通工具逃走。警方指拉扯時間超過1分鐘，痛斥疑犯目無法紀，正調查他們犯案動機。



深水埗警區重案組高級督察梁蔚琳表示，上周五（7日）晚上約11時50分，接獲途人報案，指一名52歲本地男子在長沙灣元州街498號對開，遭兩名男子徒手襲擊，並企圖搶去身上斜孭袋。受害人立即大聲呼叫救助並反抗。

期間兩名被捕人目無法紀，公然在鬧市馬路上與受害人，互相糾纏拉扯超過1分鐘，險象環生，最終受害人力保不失。兩名男子事敗，並沿元州街往青山道方向逃去。警方接報到場，受害人手腳多處擦傷，清醒由救護車送院治理，案件中沒有財物損失。

梁蔚琳指，由於案情十分嚴重，案件隨即交由深水埗警區重案組接手調查。重案組人員翻查大量閉路電視片段，包括警方「銳眼」計劃的閉路電視，迅速鎖定疑犯的身份及逃走方向。

警方發現，其中一名疑犯曾更換衣著，重案組人員於案發現場一帶進行搜證，在兩名疑犯的逃走路線附近，撿獲疑犯相信為犯案時身穿的衣物。調查發現，兩名疑犯曾經轉乘不同公共交通工具，試圖逃避警方追捕。

警方經深入調查及情報分析後，鎖定疑犯身份及藏身之所，昨日（10日）於上水及長沙灣區內，拘捕兩名非華裔涉案人士，年齡分別為15及16歲，均報稱學生。人員其後搜查兩名被捕人的住宅，成功撿獲被捕人犯案時身穿的衣物，兩名被捕人現正被扣留調查當中。

黑衫男強搶一名橙衫漢的深色袋，同行亦有白衫同黨。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方呼籲，市民應盡量避免隨身攜帶大量現金，以免賊人有機可乘。如不幸遇上罪案時，應保持冷靜，在安全情況下盡早報警求助。今次迅速破案，有賴「銳眼」計劃下安裝的全港性閉路電視系統，亦得到熱心市民，尤其的士業界人士提供協助，令警方得以更快偵破案件。警民合作一直是防罪、滅罪不可或缺的一部份，今次能夠快速破案，為警民合作的成功例子。

警方重申，警方對任何形式的暴力罪行均採取零容忍態度，並會採取一切行動將匪徒繩之於法。即使搶劫不成功，搶劫罪仍屬非常嚴重的暴力罪行，並危害公眾安全。所有違法者，不論年齡，一經定罪最高可被判處終身監禁。市民切勿因一時貪念，以身試法。

橙衫事主高呼「X你老X」、「救命」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

早前的網上片段可見， 3名男子在馬路近小巴站位置扭作一團，其中一名黑衫男，強搶一名橙衫漢的深色斜孭袋，同行白衫同黨一度以為得手，離開現場。

惟橙衫漢不肯放手，被扯到跌地，繼而多次出腳踢向對方，黑、白同黨聯手打向橙衫漢的頭部，黑衫男更將其連人帶袋拖到行人路，致其雙鞋飛脫，長褲險甩一度「露股」，他猛踢反抗，高呼：「X你老X」、「救命」，求救聲終驚動途人，力保不失，兩賊最終敗走。

橙衫事主雙鞋飛脫，長褲險甩一度「露股」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）