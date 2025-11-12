曼谷來港航班現機艙老鼠　內地男涉偷乘客信用卡斷正

機場警區昨日（11月11日）接獲一宗報案，指一班由泰國曼谷飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。



機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕一名55歲內地男子，涉嫌盜竊，他現正被扣留調查。調查顯示，該名男子懷疑盜取機上兩名乘客的信用卡。案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管。（資料圖片）

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區將持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方提醒，離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。（資料圖片/黃偉民攝）

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。