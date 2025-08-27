韓國泰國兩抵港航班現機艙老鼠　兩內地男涉偷$9100港元外幣被捕

機場警區昨日（26日）接獲兩宗報案，指兩班分別由韓國和泰國飛往香港的航班，有乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。



人員接報到場，經初步調查後，拘捕兩名分別59歲及41歲持雙程證的內地男子，涉嫌盜竊。調查顯示，該兩名男子懷疑分別盜取該兩名受害人共值約9,100元的港幣和外幣現金。兩宗案件分別交由機場警區刑事調查隊第一隊和第二隊跟進。



據悉，59歲內地男於韓國抵港航班上疑盜取約3,500元；而41歲內地男於泰國抵港航班上疑盜取約5,600元。

兩班分別由韓國和泰國飛往香港的航班，有乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛。（資料圖片)

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民， 「盜竊」 為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。