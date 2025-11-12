警拘詐騙集團骨幹及傀儡　涉12宗「猜猜我是誰」騙案呃$167萬

深水埗警區於本周一（10日）拘捕兩名男子，分別為詐騙集團的骨幹及傀儡，涉及12宗發生在今年7月至11月的「猜猜我是誰」電話騙案，一共騙取167萬，單一最高損失59萬元，所有受害人均為年邁的退休人士。



被捕兩人分別為本地人及持雙程證內地人，他們角色分別為一人到現場向受害人收錢，另一人則遠處監察，待事成後再接管贓款。警方於拘捕行動中，在其中一人當場起回25萬元現金贓款。兩人將被落案起訴「串謀詐騙罪」，案件明日（13日）於西九龍裁判法院提堂。



警方破獲12宗「猜猜我是誰」電話騙案，起回25萬現金款項。（林振華攝）

致電假冒受害者家屬 聲稱犯事要巨額保釋金 12個長者中計

深水埗警區刑事部於今年7月至11月期間，留意到「猜猜我是誰」電話騙案有上升趨勢，共接獲39宗報案，當中28宗受害人與騙徒面對面交收，其中17宗的交收地點均在又一村附近範圍發生。受害人年齡介乎65歲至84歲，全部為退休人士。12宗案件中，總損失約167萬元。最高的一宗損失是現金59萬元。

深水埗警區重案組高級督察雲天星指，騙徒隨機致電受害人，假扮受害人的親屬，訛稱他們因不同案件被拘留，急需數萬至數十萬現金作保釋金；又或者訛稱急需金錢協助。受害人因擔心家人的安全，沒有向家人求證，便與騙徒相約在街上交收款項，受害人事後聯絡家人求證，才得知受騙報警求助。

深水埗警區刑事部破獲12宗「猜猜我是誰」電話騙案。（林振華攝）

詐騙集團選址深水埗區又一村交收 骨幹監察傀儡收款

經深入情報分析，深水埗警區情報組人員發現，詐騙集團會選址深水埗區近又一村附近，幾個指定位置與受害人面交，涉案集團會指派傀儡向受害人收錢，並派骨幹成員到現場監察，傀儡成功拿到錢後，骨幹再向傀儡接管受害人贓款。

深水埗警區刑事部於本周一（10日）展開拘捕行動，在旺角區以涉嫌「串謀詐騙罪」拘捕一名雙程證的內地男子及一名持身份證的本地男子。兩名被捕人年齡分別為18歲和34歲，均報稱無業。

行動中，警方成功在被捕內地男子身上，起回25萬屬於受害人的款項，經初步調查，兩名被捕人均為詐騙集團的骨幹成員，總共涉及12宗於西九龍區內發生的電話騙案，他們角色分別為監察傀儡和受害人交收款項，及從傀儡手中接管贓款。兩名被捕人現正被扣留調查 ，稍後將被落案起訴「串謀詐騙罪」，案件於明天（13日）在西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區重案組高級督察雲天星交代案件。（林振華攝）

集團以「搵快錢」招募雙程證傀儡 數百至一千酬勞協助收贓款

警方調查發現，犯罪集團為了加大警方追查難度，利用不同媒體包括Telegram、快搜、抖音等媒體，招募多名收錢傀儡。犯罪集團為了避免傀儡私吞贓款，同時亦會派出骨幹成員，在現場監督整個交收過程，並在傀儡收到贓款後，隨即要求他們在交收附近將贓款交給骨幹成員。犯罪集團會以「賺快錢」作招徠，用數百元至一千元的酬勞，招募傀儡向受害人收幾萬至幾十萬的贓款。

調查發現犯罪集團為了逃避警方追查，會避免在有閉路電視覆蓋的位置和受害人交收款項，並指派多個不同的傀儡犯案，擾亂警方的視線，而犯罪集團特意僱用持雙程證的內地人為骨幹成員，利用他們在香港短暫逗留的特點，增加警方追查的難度。

警方呼籲，若長者收到陌生電話，指親人遇到急事需要錢，應保持冷靜，向親人打電話核實，或與可信的人商量。如有懷疑可以致電防騙熱線18222或報警求助。另外，執法機關包括警方，絕對不會要求市民在街上繳交保釋金，如果收到親友聲稱自己被警方拘留，可問清楚對方的位置，再向警署核實真偽。

最後，市民切勿因為金錢利益，以任何方式參與詐騙。警方再次重申，「串謀詐騙」是嚴重罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。