海關捱斬｜疑犯連日轉換藏身地點　元朗街頭被捕　1男涉協助罪犯

海關上周四（6日）在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲，其中3名關員遭斬傷，疑兇反鎖自己在屋內後，攀窗逃去。警方上周五（7日）先後拘捕了疑犯的朋友及母親，涉嫌「協助罪犯」及「誤導警務人員」。警方今早（12日）在新界拘捕了38歲疑犯及另一名男子，分別涉嫌「傷人」、「販運危險藥物」、「管有仿製槍械」、「管有攻擊性武器」及「協助罪犯」。警方將於今午2時30分召開記者會交代詳情。



警方將疑犯押返西九龍總部調查。（馬耀文攝）

▼定安大廈案發單位曝光▼

案發於上周四（6日）下午5時09分，一行7名海關人員，在土瓜灣道80M號定安大廈一單位進行緝毒行動期間遇襲，其中3名關員遭一名目標男子持菜刀斬傷，2人腳傷、一人手傷，均清醒被送往伊利沙伯醫院治理；疑兇反鎖自己在屋內，攀窗逃去。

受傷關員包括一名29歲督察、其左膝中刀，有4厘米長傷痕；一名42歲高級關員則右手有兩處中刀，各長10厘米；另一名36歲關員，右手、左膝及右腳均中刀，3處傷痕同長約10厘米。海關關長陳子達指，關員當時有配備手槍、手銬及警棍等裝備，事發在電光火石之間，「喺一個好短時間發生，今次係好突發情況。」

▼11月6日傷者及現場情況▼

+ 4

案發大廈電梯大堂地面遺有血跡，涉案單位鐵閘被鐵鏈鎖起，木門被毀，內裡一片凌亂不堪，一扇窗花沒有上鎖，窗戶被推開。警方事後在案發單位檢獲市值約184萬元的毒品，包括約3公斤海洛英、約40克氯胺酮（K仔）和約15克「冰」毒，亦起獲5支懷疑仿製槍械。海關亦在區內一個迷你倉，搜獲大批懷疑海洛英毒品。另外，據知疑犯將其座駕停泊在附近另一個屋苑停車場。今日（7日）凌晨，仍有便裝執法人員在停車場內把守。

▼11月7日警拘疑犯2朋友及母親▼

上周五（7日）凌晨近1時及3時，警方先後在旺角及九龍城拘捕兩人，涉嫌安排接送疑兇。其中《香港01》在亞皆老街先達廣場對開，見到警方截獲一輛白色七人車，帶走男司機。當日下午2時許，警方再在黃大仙區拘捕一名66歲女子，她為疑兇母親，涉嫌「誤導警務人員」。

▼海關搜區內迷你倉檢大量毒品▼

+ 4

▼警旺角亞皆老街帶走七人車司機▼