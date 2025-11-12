海關截遠洋船檢$6,400萬電子產品　圖走私至馬來西亞、伊拉克

香港海關10月27日和31日，透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動。海關分別檢查一個原定由香港運往馬來西亞，報稱載有鋅礦石的貨櫃；以及一個原定運往伊拉克，報稱載有混合配件及廚房用具的貨櫃。



經查驗後，海關人員在該兩個貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物，包括各種電子產品、電子零件、化妝品和日用品，估計市值共約6,400萬元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關檢獲大批懷疑走私貨物，包括電子產品、電子零件、化妝品和日用品。( 海關提供）

香港海關偵破兩宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約6,400萬元。( 海關提供）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直站在最前線全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。