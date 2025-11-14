反黑組亞皆老街單位搗毒窟拘22人　檢依托咪酯等多款毒品值$10萬

旺角警區反三合會行動組經深入調查後，昨日（13日）突擊搜查亞皆老街一單位，搗破一個懷疑毒窟，檢獲約53克懷疑霹靂可卡因、約15克懷疑海洛英、約20克懷疑「冰」毒、115粒懷疑咪達唑侖（俗稱藍精靈）、80粒懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈、一批吸食毒品工具及約3,000元現金，全部毒品總市值約10萬元。



行動中，人員在該單位內拘捕一名31歲本地女子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另以涉嫌「服食危險藥物」，拘捕一名28歲持「行街紙」的泰國籍男子及11男9女本地人士，年齡介乎17至70歲；當中該名泰籍漢及4名本地漢（28至67歲），同時涉嫌「沒有攜帶身份證明文件」被捕。所有人正被扣留調查。



旺角警區反三合會行動組在亞皆老街一單位搗破毒窟，拘捕22人。（資料圖片）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。