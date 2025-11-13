土瓜灣3海關捱斬｜兩男被控販毒　38歲疑兇另控傷人　周五提堂

海關上周四（6日）在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲，3名關員遭斬傷，警方翌日（7日）拘捕3人；昨日（12日）再拘捕2人，包括姓胡（38歲）施襲疑兇。警方今日（13日）表示，該名38歲被捕男子已被暫控一項「傷人」罪及一項「販運危險藥物」罪；另一名36歲被捕男子，則被暫控一項「販運危險藥物」罪，明日（14日）上午在九龍城裁判法院提堂。



而上周首先落網的3人，包括接應的姓姚（41歲）男司機，他被暫控一項「協助罪犯」罪，周一（10日）已經在九龍城裁判法院提堂；另一名涉嫌「協助罪犯」的27歲男子；涉嫌「誤導警務人員」、刀手的66歲母親，兩人均獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。



警方昨日（12日）在元朗拘捕施襲疑兇。（警方提供）

案發於上周四（6日）下午5時09分，海關在土瓜灣道80M號定安大廈一單位緝毒，3名關員遭人持菜刀斬傷。疑犯在襲擊3名海關關員後，從住所的廚房窗口逃去。西九龍重案組在單位內，檢獲市值約180萬元毒品及仿製槍械、弩及長刀等武器。海關亦在區內一個迷你倉，搜獲大批懷疑毒品。

警方翌日（7日）先拘捕協助疑兇逃走的2名男子及疑兇母親，昨早（12日）再在元朗區，拘捕施襲疑兇及另一名男子。

▼警方在案發單位檢獲毒品及武器▼

▼11月6日現場情況▼

+ 3

▼海關搜區內迷你倉檢大量毒品▼

▼警旺角亞皆老街拘走七人車司機▼