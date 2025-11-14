入境處聯警方等4部門反非法勞工　拘20黑工及6僱主

入境事務處於上周五至昨日（7至13日），在全港多區展開「曙光」、「光影」反非法勞工行動，聯同警方執行的「冠軍行動」、食物環境衞生署和康樂及文化事務署的「驚愕行動」，截至昨日（13日）合共拘捕20名懷疑黑工及6名涉案僱主。



入境處調查人員搜查多個目標地點，包括餐廳、裝修中單位、貨倉及按摩店等，共拘捕12男8女懷疑非法勞工（29至62歲），當中兩名男女涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用黑工被捕的僱主則為4男2女（38至57歲），有關僱主的調查仍在進行中，處方不排除有更多人被捕。



行動中，26名非法勞工及僱主被捕。（入境處圖片）

入境處發言人提醒，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。