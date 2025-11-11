入境處反黑工拘21人　揭菲傭於僱主車場開工　無牌教越野電單車

入境處一連8日（4至11日）在全港各區進行代號「劍魚」反非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主。



行動中，揭發2名男菲傭，於僱主開設的越野電單車場，另收200至2000元報酬，負責維修和清潔電單車，更於沒有正式駕駛執照和專業資格的情況下充當教練，教導顧客駕駛越野電單車；亦有2名女菲傭於僱主的燒烤場，非法從事廚房雜工。



入境處進行代號「劍魚」的打擊非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主，揭發有外傭於僱主的越野電單車場，非法及於無駕駛執照的情況下充當教練，教導顧客駕駛電單車。（黃煦緻攝）

入境處人員於周日（9日），突擊搜查上水一個越野電單車訓練場地，拘捕兩名35歲菲律賓籍男外傭，當時兩人身穿車場制服和帽。

調查顯示，兩人的合約僱主為該場地東主，涉嫌安排他們於車場從事僱傭合約以外的工作。他們每月除收取合約最低工資外，亦會額外收取約500至2,000元酬勞，在車場維修和清潔電單車，以及充當教練，教導顧客駕駛越野電單車及穿著保護裝備。

入境處進行代號「劍魚」的打擊非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主，其中兩名男外傭於僱主的越野電單車場，非法及於無駕駛執照的情況下充當教練，教導顧客駕駛電單車。（入境處提供）

入境處外傭專責調查組高級入境事務主任盧天佑表示，調查顯示，涉事越野電單車場除開放予本地人光顧，亦以外傭為目標顧客，推出限時推廣活動，以優惠價格吸引外傭學習賽車。

處方檢獲的價目表顯示，相關課堂價格為每30分鐘數百至逾千元，車場更設有供6歲以下小童駕駛迷你電單車的課堂。惟充當教練的兩名被捕外傭，均沒有正式駕駛執照或相關專業資格。入境處指出，顧客在場內駕駛電單車，對自己和其他在場者均非常危險，呼籲市民要小心留意，選擇合法合規的教練參與相關活動。

入境處進行代號「劍魚」的打擊非法勞工行動，拘捕21人，揭發有外傭於僱主的越野電單車場，非法及於無駕駛執照的情況下充當教練，教導顧客駕駛電單車。人員在車場檢獲護甲、靴等證物。（黃煦緻攝）

另外，入境處人員亦在大埔一個燒烤場，拘捕兩名分別32歲和51歲女菲傭。她們涉嫌於燒烤場內，非法任職廚房雜工，處理燒烤食材，其中一人的合約僱主為涉案燒烤場東主。盧天佑稱，不排除有人貪方便，安排外傭在自己營運的燒烤場，從事合約以外的工作。

入境處進行代號「劍魚」的打擊非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主，揭發有外傭於僱主的燒炸場，非法從事廚房雜工處理食材。處方檢獲手套、竹籤等證物。（黃煦緻攝）

整個行動中，入境處合共拘捕14名懷疑非法勞工，以及7名僱主。被捕3男11女黑工年齡介乎27至51歲，大部分為印尼籍或菲律賓籍，據悉亦有一人為孟加拉籍。當中5人為現職外籍家庭傭工、4人為在香港逾期逗留的前外籍家庭傭工、2人持有不允許僱傭工作的擔保書（行街紙）、1人以訪客身分到港、1人為非法入境者，以及1人為輸入勞工。

除4名分別於越野電單車場和燒烤場工作的外傭外，其集32捕黑工分別涉嫌在酒樓和餐廳，以100至400元日薪從事洗碗和清潔。

入境處進行代號「劍魚」的打擊非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主，部分於食肆被捕的黑工，由入境處人員押走時仍身穿圍裙。（入境處提供）

至於被捕2男5女僱主，均為香港居民，年齡介乎30至74歲，均為涉案公司或餐廳的東主、相關負責人，或被捕外傭的合約僱主。盧天佑指，入境處會繼續跟進相關調查，不排除有更多人被捕及被檢控。

入境處強調，對非法勞工活動零容忍。根據《入境條例》，任何人違反對其有效的逗留條件，可被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆者同罪。另外，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

入境處進行代號「劍魚」的打擊非法勞工行動，拘捕14名黑工和7名僱主，入境處外傭專責調查組高級入境事務主任盧天佑交代行動詳情。（黃煦緻攝）

僱用非法勞工最高刑罰，則為罰款50萬元及監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。入境處指出，僱主在招聘時，必須查看求職者的有效身份證明文件，採取一切切實可行步驟，確保求職者是合法受僱。除查閱僱員身份證外，僱主亦有責任向僱員查詢，有懷疑便須舉報。

市民可使用舉報非法勞工專線3861-5000、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。