行李藏$276萬大麻　泰國抵港兩內地男被捕　控販毒下周一提堂

黃大仙警區重案組人員今日（15日）下午在香港國際機場，進行打擊毒品行動，截查兩名持護照從泰國抵港的內地男子（年齡分別22及23歲）。在海關協助下，人員於該兩名男子的寄倉行李內，檢獲共約23公斤懷疑大麻，總市值共約276萬元。



兩名涉案男子隨即被捕，將會各被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於下周一（17日）上午於西九龍裁判法院提堂。



警方初步調查相信，有人受販毒集團招聘，從東南亞地區攜帶危險藥物回港。警方相信行動成功堵截該批懷疑大麻流入本港。

兩名內地男子涉攜帶市值約276萬元的懷疑大麻由泰國抵港，被捕後將被控販毒罪，於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。就從其他國家或地區將毒品以任何形式販運到香港的案件，法庭於判刑時，會將此情況視為加刑因素。警方亦呼籲，市民勿以身試法，亦切勿被販毒集團利用，為賺取微薄報酬鋌而走險，參與運送毒品，否則隨時會帶來數以十年計的刑責。