長沙灣邨婦人不滿保安未及時開門　撕毀11張立法會選舉及防騙海報

警方昨日（15日）下午約3時，接獲長沙灣邨一名保安員報案，指一名女住戶在邨內大廈地下大堂作出擾亂行為，並撕毀張貼在大堂的立法會換屆選舉宣傳海報。



據了解，該名姓梁（53歲）本地女子疑因保安員未有及時為其打開大堂閘門，雙方爭執期間，情緒激動用手撕毀9張立法會選舉海報及2張警方防騙宣傳海報。她一度離去，其後返回現場，涉嫌「刑事毀壞」被捕，正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。



長沙灣邨一名女住戶撕毀立法會選舉海報及警方防騙海報被捕。（Google Map截圖）

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人沒有合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，一經定罪最高可被監禁10年。

警方重申，對任何人企圖或意圖干擾、破壞或擾亂立法會選舉的行為採取零容忍及絕不姑息的態度。警方將竭盡全力、嚴正執法，並與社區各持份者緊密協作，確保廣大市民能在安全及安心的環境下順利投票，立法會選舉亦能安然有序地進行。