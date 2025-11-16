黑幫新義安「盧賢」涉利用妻子女友洗黑錢逾$11億落網　警拘15人

警方展開代號「戰盾」的反三合會洗黑錢行動，打擊一個由黑幫新義安操控的團伙，在涉嫌在數年間清洗11.6億元犯罪得益，以及經營非法賭檔，拘捕15人。據悉被捕主腦為35歲、綽號「盧賢」的小頭目，他涉嫌委托妻子、女友及親信保管及清洗黑錢，又租用馬鞍山偏僻的住宅單位，內藏大夾萬保存超過2000萬元現金財物。



整個行動檢獲的證物超過2470萬，包括大量現金、名錶、手袋、首飾、外幣、大量銀行及借貸文件。（鄭嘉惠攝）

主腦利用家人親信開公司洗黑錢

警方共拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲。其中以涉嫌洗黑錢、串謀洗黑錢拘捕6人，包括集團主腦、其妻子、女友及3個團夥成員，其餘9人則涉嫌經營經營賭博場所、在賭博場所內賭博被捕。據悉，被捕集團主腦為黑幫新義安「細B」門生、綽號「盧賢」的35歲男子。（警方直播）

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁陳述案情，指一年前油尖警區發現一個三合會頭目及團夥在區內從事不同非法活動，包括黃賭毒、非法放債、勒索及詐騙等，成員經常因非法活動利益與其他幫派發生暴力衝突，油尖警區刑事部於是針對團夥進行詳細調查緝情報分析，發現該三合會頭目會透過自己家人、女友及親信，加上一間他們開設的財務公司，清洗集團的犯罪得益。

油尖警區刑事總督察陳熾華詳述，黑社會主腦的一系列非法犯罪的收入會委托家人、女友及親信保管和清洗，2016至2025年間透過上述人士所持有總共21個人銀行戶口，總共處理及清洗約2億元黑錢，而戶口持有人大部份均無申報有任何收入或交稅。

此外，2020至2025年間，有關財務公司名下的3個公司銀行戶口，總共有高達9.6億元進賬及出賬紀錄，公司戶口持有人都是由主腦的親人擔任，警方認為金額之大極不尋常。

油尖警區刑事總督察陳熾華詳述，黑社會主腦的一系列非法犯罪的收入會委托家人、女友及親信保管和清洗，2016至2025年間透過上述人士所持有總共21個人銀行戶口，總共處理及清洗約2億黑錢，而戶口持有人大部份均無申報有任何收入或交稅。（警方提供）

租馬鞍山私人單位設大夾萬藏逾2000萬元現金名錶

警方發現，集團的骨幹成員雖沒有固定工作及收入，卻能夠經常購買大量奢侈品，包括名錶、名貴房車、手袋、首飾、電子用品等，他們亦會租住高尚私人住宅，經常出入高級餐廳，生活奢華。

人員經過調查發現，主腦租用位於馬鞍山較為偏僻的住宅單位，安置了一個大夾萬，專門收藏經非法活動所得的收益。

至11月13日，警方認為時機成熟，於是展開名為「戰盾」的拘捕行動，持法庭搜查令對九龍及新界多個地點，包括財務公司展開突擊搜查，同時間搗破由同一黑社會集團操縱的非法賭檔。警方共拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲。其中以涉嫌洗黑錢、串謀洗黑錢拘捕6人，包括集團主腦、其妻子、女友及3個團夥成員，其餘9人則涉嫌經營經營賭博場所、在賭博場所內賭博被捕。據悉，被捕集團主腦為黑幫新義安「細B」門生、綽號「盧賢」的35歲男子。

翻查資料，「盧賢」涉及多宗江湖事件，2023年10月涉嫌派門生收陀地不果鬧事，派人斬傷藥房職員。同年5月，他在尖東加連威老道被刀手斬傷四肢，傷勢嚴重；而在4月份中環蘭桂坊一間酒吧發生大混戰，他亦有份參與打鬥被捕。

警方在整個行動檢獲的證物超過2470萬，包括大量現金、名錶、手袋、首飾、外幣、大量銀行及借貸文件，其中在該名主腦位於馬鞍山的單位檢獲1600萬元現金及5隻總值約700萬元名錶。警方亦凍結其中3名被捕人士銀行戶口內的160萬。

6名涉及洗黑錢被捕人，其中5人已經暫控有關罪名，將於明日（17日）在九龍城裁判法院提堂，餘下一人仍被警方扣留調查，行動仍然繼續進行中，目前仍有涉案在逃人士。警方相信行動已成功截斷三合會團夥的資金鏈，重創他們的收入來源，又重申洗黑錢是非常嚴重的刑事罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》洗黑錢可被判罰款500萬及監禁14年，警方會就每宗案件適當地與律政司研究向法庭申請加刑。

▼「盧賢」2023年5月於尖東遇襲▼

