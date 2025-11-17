獨行賊毀門鎖圖爆竊中區單位　警查天眼擒46歲內地漢

一名持雙程證來港的內地漢，今（17日）清晨意圖毀壞門鎖入屋爆竊，警方接報後翻查閉路電視迅速捉賊，同日在距離事發單位5分鐘路程的唐樓頂樓，拘捕該名46歲內地男子涉嫌「入屋犯法罪」，他已被暫控一項「入屋犯法」罪，案件將於明日（18日）上午，在東區裁判法院提堂。



中區警區刑事調查隊第五隊主管偵緝督察李達銘講述案件。（黃學潤攝）

中區警區刑事調查隊第五隊主管偵緝督察李達銘講述案件，指今（17日）清晨5時許，警方接獲中區有人報案，指一名男子懷疑以武力破壞門鎖並從單位正門進入意圖偷竊。警方到場搜索，並透過「銳眼」系統翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定該名賊人的衣著和逃跑方向，最終在案發地方距離5分鐘路程一座唐樓頂樓，拘捕該名匿藏的賊人。

據了解，該名姓沈（46歲）的中國籍男子昨日持雙程證來港，身上被搜出手套及口罩等作案工具，相信他單獨犯案。他涉嫌入屋犯法罪被捕，現在正仍被扣留調查。他已被暫控一項「入屋犯法」罪，案件將於明日（18日）上午，在東區裁判法院提堂。

據了解，案發單位本身的門鎖有損壞，相信賊人乘機犯案。警方呼籲，臨近聖誕長假期，市民在長假期出發旅行前應檢查好門窗，提高防盜意識，亦可以考慮在單位內外加裝攝錄機和門窗感應器，避免賊人有機可乘。

警方提醒，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿因一時貪心以身試法。警方同時呼籲市民要鎖好門窗，盡量避免在家中存放貴重物品，並考慮安裝防盜系統及高質素閉路電視。如發現可疑人物，請立即通知警方。