祼聊｜性感女實為油膩大叔？11月已錄近50騙案涉$110萬　最細11歲

由11月至今（1至17日)，警方共錄得近50宗祼聊騙案，涉款超過110萬元。值得關注的是，其中11名受害人為學生，8人未滿20歲，最細只得11歲。受害人大多於Telegram或交友程式中結識騙徒，繼而被誘惑裸聊，最終遭勒索金錢或點數卡。即使並非損失巨額，但過程會為青少年帶來沉重壓力及不良影響。



警方提醒，騙徒會先透過各種網上社交平台、交友App或手機通訊軟件尋找獵物，結識受害人，繼而誘使其裸聊；更會利用預先錄製的性感女子「罐頭片段」，引誘受害人在鏡頭面前裸露並錄低片段，其實鏡頭後的騙徒，可能是個中年油膩大叔。部分騙徒亦會事先向受害人發出超連結，誘使下載能夠偷取電話通訊錄的惡意程式，威脅將受害人的裸露片段發布於網上或轉發至其親友。



（「CyberDefender 守網者」facebook）

警方在「守網者」facebook專頁呼籲，切勿在視像聊天期間裸露身體；切勿點擊不明來歷的超連結或下載程式；切勿輕信對方是以「真面目」示人；如遇困難，請向可信任的人或警方求助。立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。