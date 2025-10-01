本地男玩TG裸聊遭勒索失$30萬　警一周內接獲近30案共涉$100萬

警方「CyberDefender 守網者」社交平台發文提醒市民要小心裸聊騙局。文中指出，過去一周，警方共接獲近30宗網上裸聊騙案，涉款超過100萬港元。其中，近日一名本地男子在手機通訊軟件Telegram收到一個陌生訊息，對方邀請男子見面作親密接觸，但遭拒絕。騙徒繼而以性為主題向男子進行聊天，並邀請男子在Telegram進行視像通話，期間，騙徒要求男子在鏡頭前裸露私處。



及後，騙徒繼續與男子閒聊，並要求男子提供電話號碼。隨後，男子收到WhatsApp訊息，騙徒表示已經錄低裸露片段，並多次要求男子轉賬到指定的個人戶口，否則將片段公開發布，受害人最後損失超過30萬港元。



守網者提醒市民，拒絕所有裸聊要求；切勿在任何鏡頭前裸露身體；切勿點擊不明來歷的超連結或下載程式；進行任何轉賬前，停一停，諗一諗。

另外，呼籲市民下載「防騙視伏App」，可協助公眾辨識詐騙及網絡陷阱，輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款賬戶、電話號碼、電郵地址、網址等，以評估詐騙及網絡安全風險。

警方提醒小心裸聊騙局。（CyberDefender 守網者）