立法會選舉2025｜愉景灣宣傳海報4日內兩遭破壞　警拘66歲外籍漢

立法會換屆選舉臨近，警方嚴加打擊任何作出擾亂選舉的違法行為，昨日（17日）再拘捕一名居於愉景灣的外籍男子，涉嫌兩度破壞選舉宣傳海報。首案發生在上周五（14日）中午，有保安人員在巡邏期間，發現位於愉景灣11號外的巴士站壁報上，一名候選人的宣傳海報被撕毀。至昨日清晨，愉景灣外的巴士站壁報上及愉景灣的屋苑大堂，再有4名候選人的宣傳海報被撕毀。



大嶼山警區刑事調查隊經調查和分析，昨午在愉景灣一單位內拘捕涉案66歲外籍男子，涉嫌破壞區內8張宣傳海報。他報稱為行政人員，已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。



警方檢獲疑犯犯案時身穿的衣物。（警方提供）

大嶼山警區刑事調查隊督察唐慧琪表示，香港法例第200章《刑事罪行條例》訂明，任何人如沒有合法辯解而摧毀或損毀他人的財物，即屬違法。一經定罪，最高刑罰是監禁10年。

大嶼山警區刑事調查隊督察唐慧琪交代案情。（警方提供）

警方強調，任何人都不應該用任何藉口損壞他人的財產。對於任何人在任何時間、任何地方，作出擾亂2025年12月7日舉辦的立法會換屆選舉的違法行為，警方必定會果斷執法。警方的目標是確保保障國家安全、公共安全或公共秩序，並確保這次選舉能夠在12月7日有序及安全地進行。