愛民邨塌印度榕｜免成堆填區垃圾　重植兩個月　它「復活」了嗎？

屹立半世紀的印度榕老樹，曾經撐開翠綠的茂盛巨傘，為何文田愛民邨的邨民遮風擋雨，護蔭數代人，今年9月卻難抵超強颱風「樺加沙」吹襲，轟然倒塌。它本來會像每年被棄置在堆填區的約6萬噸木材一樣，成為垃圾，從城市中消失，但為延續居民的集體回憶，政府「腰斬」老樹，藉物理原理讓根幹部分自行彈起「歸位」，盼它重生。



事隔兩個月，這棵塌樹已重獲新生了嗎？它的根幹現時被遮蔭網包覆、膠板圍封，房署指其狀況穩定，寄望來年春天再次發芽。它的枝條被送往培植，同樣穩定，將來有機會種下新苗，孕育「下一代」。它被斬去的枝幹，則被環保創企「香港木庫」轉製成木製品，被惜樹之人帶回家中，繼續編寫它的故事。但並非所有樹木如這棵印度榕般幸運，誠如木庫創辦人所言，港人更應珍惜眼前樹。



被愛民邨多棟大廈包圍着的印度榕，已有半世紀，陪伴邨民成長、老去，承載了滿滿的回憶。圖為樺加沙過後數天，房署將根幹重植後的照片。（梁偉權攝／資料圖片）

半世紀風雨同路 街坊不捨「舊友」

榕樹的氣根接觸土壤後，便會慢慢長成新的臂膀，撐起樹身，築成枝冠，愛民邨的印度榕（又稱印度橡樹）護佑一代又一代人落地生根。曾有邨民向記者細訴與它的回憶，見證小樹長成巨樹，足有九層高。每當居民走出家門，參天巨樹即映入眼簾；每逢過中秋，一家人在樹下玩燈籠蠟燭團圓；每一個上午，長者在樹旁晨運。風雨同路數十載，人與木早已同氣連枝。

為了保留愛民邨的地標，房屋署未有斬碎棄樹，而是設法重植。署方解釋，由於該樹體積龐大，加上現場環境限制而未能使用重型吊運機器，因此當時在平衡安全和樹木保育的前提下，以人工操作的方法，小心清走損毀的枝幹，盡量減輕樹身，並以物理原理，運用樹木餘下部分的重量，令樹身自然回復原位，繼續成長。

工程期間，樹身自己彈起「歸位」，圍觀街坊嘖嘖稱奇，形容是「奇蹟」。然而，根幹重新站起來並重植只是第一步，真正的「復活」奇蹟會否發生，仍是未知之數。

何文田愛民邨一棵有逾50年樹齡的印度榕老樹，不敵超強颱風樺加沙風力摧殘而倒下。（夏家朗攝／資料圖片）

重植印度榕狀況穩定 有望延續集體回憶

事隔兩個月，印度榕如今被遮蔭網蓋住、膠板圍封，房屋署定時灑水、適量填補泥土，以維持樹木根部濕潤及預防日光灼傷，遙望仍未見有嫩葉竄出。有居民坦言，擔心它重植後是否穩固，足以應付未來的風雨，「始終棵樹咁大，曾經倒塌，地下嘅泥抓唔住根部，唔可能好似原本一樣」。

房屋署的最新回應，對印度榕的復原進度保持正面態度，指現時該樹狀況穩定，並會繼續密切監察樹身的生長狀況及進度，希望冬天較乾燥的天氣過後，在春天來到時，該樹可再次發芽，重新茁壯成長。

署方9月時亦提到，希望以最妥善的方式延續這棵樹木的生態與情感價值，包括嘗試培育合適的枝條，希望能成功栽種新樹苗，並重新種回愛民邨的適合位置。署方最新指，枝條現時狀況穩定，希望不久的將來能成功栽種新苗。

假以時日，愛民邨的年輕一代，或有機會與印度榕「下一代」共同成長。

愛民邨印度榕的樹冠及斷枝鋸走棄置，僅保留根幹作原址重植，如今它被遮光布蓋住、膠板圍封，遙望仍未見有嫩葉竄出。（蔡正邦攝）

塌木逢春 迎「第二生命」續新生

至於被工人斬下來的印度榕枝幹，棄於草坡上，原本難逃被送到堆填區的命運。

「天生我材必有用，材係木材個材。」香港木庫創辦人黃卓健 Ricci如是說。小時候住在愛民邨附近的他，不忍塌樹淪為廢物，等候逾兩日，他獲當局准許取走樹幹，運回橫洲的工廠加工。

經悉心裁切、風乾及打磨，榕樹樹種能切出淺色的板材，密度較輕卻不失硬朗，可以橫切成「曲奇」，亦可切成長板，轉製成木製傢俱或藝術品。這棵印度榕經傳媒報道後成為「名樹」，早已有不少人慕名而來選購心頭好，Ricci 期望它的製品能回歸愛民邨，延續新生，繼續陪伴居民，甚至見證下一代的成長。

愛民邨印度榕被施工人員鋸短，棄於一旁。（梁偉權攝）

除愛民邨印度榕，樺加沙亦吹倒九龍公園一棵被列為瀕危物種的桃花心樹。當日，承包商工人將主幹鋸斷，分批運走，鋸到最後，已無吊車載走樹根，木庫遂將其回收重造。相較其他樹幹和板材，樹根構造複雜，單洗泥膽已花近兩個月。耗費心力，只為「救得一棵得一棵」。

港年棄8萬噸塌樹 木庫救得一棵得一棵

塌樹遇巧手可絕處逢生，但不是每一棵都如此幸運。每年，因發展及自然災害被棄置到堆填區的塌樹約有6至8萬噸。木庫七年來僅收回一千噸樹，相比之下，不過滄海一粟，「你見到佢冧，你係好唔捨得，你好想救佢，但唔係棵棵都救到。」

與樹木在同一片土地共同成長的港人，看見「舊友」不敵天災而倒塌，難免感傷。Ricci 指，樹木活着時為人們提供情緒價值，但倒塌後卻被粗疏處理，甚至斬碎變成廢料，難以加工，再無用武之地，對此感痛心，故多年來木庫與施工團隊、政府部門磋商多時，冀盡可能保留完整樹幹。

發展橫洲收地在即 救樹多年難自救

在沒有財團背景、政府贊助下，在香港經營環保事業舉步維艱，Ricci 笑稱好比「神蹟」。但不久的將來，木庫可能會迎來「Endgame（終局）」。隨着橫洲發展巨輪逐步逼近，面臨收地，木庫將不能倖免，但他已無憾：「因為我已經做盡咗作為一個香港人可以做嘅事，亦作為一棵香港樹，可以最後一口氣不去堆填區。」寄望市民除了透過木製品保存回憶外，更要珍惜眼前樹，「唔單止要去懷緬過去嘅樹木，而係就算木庫有一日唔存在，佢哋會記住依家活生生嘅樹木。」