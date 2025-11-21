水路偷運$1.5億可卡因來港薄扶林沙灣落貨　警拘3男曾遇激烈反抗

警方毒品調查科前日（19日）在薄扶林展開反毒行動，檢獲約228公斤懷疑可卡因，市值高達約1.5億元，並以涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙公職人員執行職務」罪，拘捕3名男子。



警方表示，3名疑犯曾作出激烈反抗，終被警員制服；而販毒集團經水路偷運大批毒品入境至近海僻靜地點，試圖隱藏運毒路線，但難逃警方法眼。



行動中，警方檢獲1.5億元懷疑可卡因，共拘捕3名男子。（陳浩然攝）

毒品調查科署理高級警司關駿軒表示，經情報分析及深入調查後，警方相信有販毒集團嘗試經水路偷運大批毒品入境，再供應香港本地毒品市場。毒品調查科人員於周三採取針對性行動，當日晚上接近凌晨，發現有人在薄扶林沙灣近大口環道的路邊，將大批物品搬上一輛輕型貨車準備離開。人員隨即行動截停該車，並拘捕車上一名男子，同時在附近截獲兩名試圖逃走的男子。

拘捕行動中，涉案3男曾作出激烈反抗，最終亦被警員制服。人員在輕型貨車車廂內及該車附近的海邊位置，總共檢獲228磚、每磚重約1公斤的懷疑可卡因，總市值約1.5億元。

行動中，警方檢獲228磚懷疑可卡因，市值約1.5億元，並拘捕3名男子涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙公職人員執行職務」。（陳浩然攝）

被捕3名男子（22至25歲）全部報稱無業，部份人有黑社會背景，稍後將被暫控「販運危險藥物」及「阻礙公職人員執行職務」罪，案件將於明日（21日）在觀塘裁判法院提堂。

關駿軒指，是次行動成功阻截大批毒品流入本地市場，對販毒集團構成非常沉重的打擊。他又稱，該販毒集團利用近海僻靜的地點偷運大量毒品入境，明顯是希望隱藏運毒路線，試圖增加警方偵查難度。

警方重申，警隊有能力從源頭開始，全方位堵截毒品流入香港，讓毒品無縫可鑽、無孔可入，亦警告所有不法分子：無論採用什麼新手段、新方法、新運輸路線，始終都逃不過法律制裁。

警方提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。