77歲認知障礙翁蹤杳　智蹤計劃定位一度消失　陸空搜索一日終尋回

一名77歲姓羅老翁，昨日（20日）上午在秀茂坪秀明道一商場最後露面後，便告失蹤，其家人昨晚7時許向警方報案。據了解，羅翁患有認知障礙症，早前獲發由警方及社署等籌劃的「智蹤計劃」定位裝置，家人根據定位信號報案，救援人員發現信號最後出現在順利邨福德廟一帶，其後消失。救援人員通宵搜索，至今日傍晚5時許傳來好消息，證實尋回羅翁，他被發現時清醒。



77歲老翁羅海星失蹤，政府飛行服務隊派出直升機在飛鵝山一帶搜索。（fb Choi Wan Estate彩雲邨/賞望月）

消息指，羅翁昨日（20日）與妻子在秀茂坪食早餐後，妻子前往上班，至傍晚6時許下班回家，發現羅翁失去蹤影，翻查家中閉路電視，發現丈夫沒有回家，遂報警求助。

患認知障礙症的77歲老翁失蹤，救援人員通宵在順利邨、飛鵝山一帶搜救，約一日後尋回老翁。（梁偉權攝）

由於羅翁患有認知障礙症一年，屬「高危人士」，故早前曾獲發一個由警方及社會福利署等籌劃的「智蹤計劃」定位裝置。其定位信號最後出現在順利邨福德廟一帶。警方、消防、救護等救援人員，接獲報案後趕至上址一帶搜索，惟定位信號其後消失。

救援人員今日（21日）凌晨曾在亦到附近山頭搜索，政府飛行服務隊亦派出直升機到秀茂坪一帶搜救，至今日傍晚尋回羅翁。