認知障礙翁離家失蹤　警「智蹤計劃」定位裝置尋人　惟訊號突消失

秀茂坪發生長者失蹤事件。據了解，一名患有認知障礙症、年過七旬老翁，昨日（周四/20日）上午，如常自行離開寓所外出。惟至昨晚7時許，老翁仍未返回秀茂坪邨寓所，其妻子曾致電他，當時老翁曾透露自己迷途，惟稍後已未能以電話再次聯絡。



據了解，由於事主屬「高危人士」，早前曾獲發一個由警方及社署等籌劃的「智蹤計劃」定位裝置。其家人依據該定位訊號，向警方報案求助。而該定位訊號最後出現在順利邨德福古廟一帶，警方、消防、救護等救援人員，接獲報案後趕至上址一帶搜索，惟最終該定位裝置的訊號亦消失。及至今日（21日）凌晨4時，消防擴大搜索範圍，暫時仍未尋獲事主蹤跡。

警員在順利貨車停車場一帶搜索。(李家傑攝)

根據警務處刊物「警聲」資料，「智蹤計劃」是首個警隊與社會福利署共同合作，專為推動長者及弱能人士使用定位裝置的友善計劃。計劃於2022年4月起，以先導形式在東九龍總區內推行。

計劃同時邀請了社會福利署、香港認知障礙症協會、東九龍總區內提供認知障礙症復康服務、或弱能人士服務的社福機構、區內的商場和住宅，以跨機構模式配合數碼警政，推廣使用定位裝置以快速而準確地尋回失蹤人士。至於有潛在走失風險的人士，計劃亦可及早介入，避免發生走失事件。

「智蹤計劃」向長者及有需要人士派發的定位裝置。(《警聲》圖片）