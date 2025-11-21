涉7宗投資及求職騙案洗黑錢共$1520萬　兩男分別被判囚45及38個月

警方於2024年以「洗黑錢」罪，落案起訴兩名男子，他們合共牽涉7宗投資及求職騙案，清洗約1,520萬元犯罪得益。兩名被告早前承認控罪，警方就判刑向法庭申請加重刑罰，兩宗案件刑期分別被提高20%，分別判監45個月及38個月。



兩名被告早前承認「洗黑錢」罪，分別被判處45個月及38個月。（資料圖片）

警方表示，於2023年5月至8月期間，接獲4名受害人報案，指有人誘使其透過懷疑虛假網站或應用程式進行投資。受害人其後發現未能取回投資得益，懷疑受騙。4名受害人合共損失1,260萬元。

警方經深入調查後，2024年6月拘捕一名50歲本地男子，他涉嫌利用其銀行戶口於2023年7月至12月期間，處理約1,000萬元的犯罪得益。警方徵詢律政司意見後，該名男子2024年下半年被落案起訴一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪。

該名男子早前已就一項「洗黑錢」罪承認控罪，並被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%的刑罰，他其後被判處監禁45個月。

另一宗案件，警方於2023年12月至2024年1月期間，共接獲5名受害人報案，指懷疑墮入網上求職騙案或投資騙案。5名受害人合共損失將440萬元。

警方經深入調查後，2024年5月拘捕一名34歲內地男子，他涉嫌利用其5個銀行戶口於2023年12月至2024年3月期間，處理約520萬元的犯罪得益。警方徵詢律政司意見後，該名男子於2024年下半年被落案起訴5項「洗黑錢」罪。

該名男子早前已就5項「洗黑錢」罪承認控罪，並被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%的刑罰，他其後被判處監禁38個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁十年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。