有片｜元朗幼童疑隨家長踎地吸煙　大律師：不算虐兒惟或違這法例

網上今日（22日）瘋傳一段影片，可見一名年幼男童與一名老翁蹲在地上，兩人分別手拿香煙。其中老翁有吸啜香煙動作並吐出白煙，男童在片中未被拍攝到吸煙，惟現場有街坊表示看到男童「食咗好多啖（煙）」，直斥老翁「傻人嚟㗎，咁細個畀佢食煙」，老翁卻不以為然，更臉露微笑。上傳者指，事發在元朗怡豐花園對開路邊，片中男童目測年約3歲，身旁的懷疑是其祖父或外祖父。



影片惹來網民熱議，有質疑「應該算虐待兒童」。大律師陸偉雄接受《香港01》電話訪問時表示，根據《侵害人身罪條例》第27條，如未有襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童，只是提供香煙，又沒有強迫其吸食，行為純屬「教壞細路」，未算是虐兒。但他認為相關行為有違道德，強烈譴責片中老翁行為，並呼籲市民大眾切勿因一時貪玩提供香煙給幼童吸食。



網上瘋傳影片，指有市民在元朗怡豐花園對開路邊，見到一名目測年約3歲的男童跟家長一起吸煙。（threads@chingyinnn）

陸偉雄表示，片中老翁有可能觸犯控煙條例中，禁止向未成年人士提供傳統煙草或另類吸煙產品的條文。根據該條例，凡向18歲以下人士提供任何傳統吸煙產品者，最高可處罰款1萬元；如向未成年人士提供另類吸煙產品（如電子煙、加熱煙產品和草本煙），最高更可罰款5萬元及監禁6個月。

另外，陸偉雄稱若事發地點為禁煙區，亦可能觸犯《吸煙（公眾衞生）條例》中，任何人不得在指定禁煙區作出吸煙行為的條文。根據法例，如在指定禁煙區內吸煙，可被定額罰款1,500元，自2026年1月1日起罰款更會提高至3,000元。

根據《2025年控煙法例（修訂）條例》（《修訂條例》），禁止向18歲以下人士提供另類吸煙產品和傳統吸煙產品，違者可罰款甚至判監。（fb@衞生署衞生防護中心）

陸偉雄續指，影片中提供香煙予幼童吸食行為不算虐兒，純屬「教壞細路」，因為根據《侵害人身罪條例》第27條，若故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童，導致其可能遭受不必要的苦楚或健康損害（如視聽力損傷、殘缺、精神錯亂等），才屬犯罪。他舉例稱，如提供烈酒及香煙等給幼童飲用及吸食，不屬虐兒；但強灌烈酒或強迫兒童吸食香煙，則有可能觸及相關法例。

他強烈譴責片中老翁行為是有違道德，因為長輩應教導下一代遠離吸煙，而不應是教導他們接觸、吸食香煙。陸偉雄呼籲市民大眾不應該因一時貪玩、貪得意而提供香煙給幼童吸食。

有網民今日在在Threads上傳長約13秒的影片，見到一名穿拖鞋的老翁，與一名男童蹲在地上，當中老翁正在吸煙，而男童手拿香煙，但片中未見吸煙動作。上傳者留言表示「有個目測3歲小朋友，喺元朗同（阿爺／呀公）一齊食煙，麻煩大家廣傳出去，希望比到佢父母睇到！」

片中可見目擊事件的街坊，紛紛出言怒斥老翁讓小童吸煙的行為，直指「佢（男童）食咗好多啖」、「個個都望住你呀，傻人嚟嘅」、「你咁細個畀佢食煙？」、「佢吸咗幾啖喎，我睇住，你唔好畀佢咁樣啦」，而老翁全程淡然微笑，似不以為然，僅在最後說了一句「無呀」。

片主看到男童反應淡定，「我相信佢一定唔係第一次！真係好過分！！」，又希望男童的父母能看到影片及知悉事件。