西貢污水廠男工意外勒頸搶救半日不治　渠務署責成承建商深入調查

今早（22日）西貢公路近響鐘路一名49歲姓譚男工人，於在建的窩美污水處理設施污水井地下B1層，進行機電設備安裝時，其衣服懷疑被一電鑽纏繞，譚男頸及肩受傷，昏迷送院搶救，惟搶救近12小時後，晚上10時05分惜告不治。



渠務署晚上發出新聞稿表示，署長莫永昌對今日西貢窩美污水處理廠工程的意外中，一名承建商員工離世深表難過，並向死者家屬致以深切慰問，已要求承建商提供適切協助。該署亦要求承建商及其分判商停止有關工程並進行安全檢查，同時責成承建商就意外進行深入調查。署方並表示會全力協助相關部門調查。



據報，傷者被困這個井內昏迷。

渠務署較早時在社交專頁「下水水」發文指，一名年約40歲工人在地下B1層進行機電設備安裝時受傷。根據風險評估，涉事地點並非密閉空間場所，意外發生原因仍在調查中。署方工程團隊正在將軍澳醫院探望傷者及提供適切協助。

事後有工人在巡視涉事污水井。

工權傷亡權益會總幹事蕭倩文今早亦到醫院了解情況，她受訪時表示，初步了解，受傷男工在地盤為石屎牆開孔時，懷疑身上的衣物意外被鑽機捲著，導致頸部受傷，並已送上病房休息。蕭倩文續指，當時傷者與同事一同工作，但同事未有見到事發經過，「高速轉動嘅機器，所以發生時都係1、2秒間嘅事」。

警員以藍色膠帶圍封現場。（林澤鋒攝）

