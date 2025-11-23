有片｜香港飛新加坡「酷航」疑乘客尿袋自焚　數空姐用滅火器救熄

小紅書上載一段片段，發帖者指昨（22日）乘坐「酷航」由香港飛往新加坡航班，期間懷疑有乘客的電子產品自燃，數名空姐以用滅火器撲滅，並用垃圾袋處理有關殘骸。另外，有圖片可見座椅下方熏黑，最終航班成功降落樟宜機場。



「酷航」發言人回覆查詢指，昨日由香港飛往新加坡的TR939航班上，有一名顧客的充電式行動電源過熱。機組人員迅速應對，航班於同日晚上9點06分（當地時間）在新加坡安全降落，所有乘客和機組人員均正常下機，無人受傷。



據帖文指，於航班快降落時聞到「（燒）焦味」，指前排有乘客的「手提電腦」自燃，期間空姐用滅火器和水處理該起火的電腦，降落後有消防員及救護員到場檢查，確定無人受傷才下機。

翻查資料，昨（22日）「酷航」TR939航班原定下午4時25分起飛，最後下午5時29分方從香港出發；原定晚上8時25分抵達，但最終晚上9時許到達新加坡，過程中沒有盤旋或繞圈。

空姐見狀即用滅火器和水處理，將其救熄，最終成功降落。（JaneZmmm／小紅書）

期間，機組人員迅速應對，並無接獲人員受傷的報告。為審慎起見，機場的緊急救援部門在飛機降落時已在場待命。航班於同日晚上9點06分（當地時間）在新加坡安全降落，所有乘客和機組人員均正常下機。

酷航重申，維護客戶及機組人員的安全屬首要任務，對所造成的干擾和不便深表歉意。

機艙內有燒焦痕跡。（小紅書）

