假冒煤氣公司催交費偷資料盜用信用卡　一周40宗釣魚騙案涉$600萬

過去一周，警方接獲逾40宗釣魚騙案，騙款超過600萬港元。有市民收到「假冒煤氣公司」的釣魚短訊，訛稱「本期燃氣費用逾期未交，於指定日期前繳費，避免出現逾期費用」。有受害人信以為真，誤信自己欠交上期煤氣費用，遂點擊釣魚短訊內的超連結，被轉至假冒煤氣公司的頁面，按指示輸入電話號碼、信用卡號碼、安全碼（CVV/CVC）及一次性密碼（OTP）等個人資料。直至銀行職員聯絡，驚覺其信用卡曾有多次可疑交易，始知受騙。



警方在「守網者」facebook專頁提醒，煤氣公司已經登記「短訊發送人登記制」，只會以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作為發送人名稱向用戶發出短訊，並可在通訊局登記冊名單上查核。如收到的短訊發送人名稱非以「#」開頭，代表可能來自未經通訊局登記認證的機構；或可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊。



有市民收到「假冒煤氣公司」的釣魚短訊，點擊超連結後被轉至假冒煤氣公司的頁面，輸入個人資料後被盜用信用卡。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方呼籲更多行業積極參與登記制，以有效提升短訊的安全性和可信度；定期將「短訊收件箱」內存舊紀錄清除；在任何情況下，不要向身份未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料，或開啓短訊內的超連結；應透過官方渠道查證；如有懷疑，即上守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險 。

短訊發送人登記冊查詢：https://app2.ofca.gov.hk/apps/ssrs/onlineEnquiry

下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/