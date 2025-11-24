有片｜長沙灣醉男疑與妻友爭執　賴死唔走拒受查　遭群警撳地拘捕

網上流傳一段影片，見到大批警員封鎖長沙灣福榮街一間便利店，內有一名男子被多名警員撳於地上制服，隨後被警員拉起及鎖上手銬。據了解，有人懷疑醉酒後，與妻子及友人爭執鬧事，在便利店內「賴死唔走」，又拒絕向警員出示身份證，最終涉嫌「妨礙警務人員執行職務（俗稱阻差辦公）」被捕。



影片開首見到一名穿黑色衫褲男子，在便利店內被警員包圍；一名戴鴨舌帽女子在店外接受警員調查。（抖音/粤港海味莊）

片段中見到，警員圍封便利店對開及附近大段行人路，至少10名警員在店外戒備，多名途人在封鎖線外圍觀。一名身穿黑色衫褲的男子，躺在便利店內近門口的地上，被多名警員包圍；店外則另有一名戴鴨舌帽女子接受警員調查。

黑衣男在便利店內掙扎坐起，手舞足蹈，高聲呼叫。（抖音/粤港海味莊）

其間該名男子疑掙扎坐起，手舞足蹈，高聲呼叫，有警員大叫「先生，咪郁！」隨即有多名軍裝及便衣警員合力將他按回地上，再有警員高聲要求男子冷靜，並警告：「𠵱家警告你，配合警方嘅調查，如果唔係，拉埋你阻差辦公！明唔明先？我唔係同你講玩呀！」鏡頭其後再拍攝便利店內情況時，見到黑衣男已被警員制服，躺在地上。

黑衣男在便利店內掙扎坐起，手舞足蹈，高聲呼叫，警員合力將他制服及拘捕。（抖音/粤港海味莊）

片中見到有救護車在現場戒備。便利店旁的護老院對開另有數名軍裝警，包圍及查問一名戴眼鏡男子，其間有警員着他「細聲啲」。其間有人大叫「我無郁過！」，有警員指着眼鏡男，指示同袍「畀個警告佢」，並要求他「而家叫你冷靜，冷靜啲！」

據了解，事發在長沙灣福榮街。警方於前晚（22日）10時許接獲報案，指3人在福榮街538號附近懷疑醉酒打鬥，警員趕至發現兩名男子走入附近便利店，當中一名35歲姓倪男子拒絕離開便利店，並拒絕向警員出示身份證明文件，警員多次警告無效後將他制服，以涉嫌「阻差辦公」拘捕他，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。

倪男因眼腫及擦傷手，由救護車送往明愛醫院治理。至於他同行的32歲姓黃妻子和39歲姓潘男性友人，均沒有受傷。

警員在店外盤問一名眼鏡男，其間有人大叫「我無郁過！」，有警員指着眼鏡男，指示同袍「畀個警告佢」，並要求他冷靜。（抖音/粤港海味莊）