Keeta外賣青年疑偷飲偷食　網民直斥好嘔心　Keeta：終止服務協議

有網民在社交平台Threads發文，圖文並茂指一名Keeta外賣員在送餐途中偷飲顧客飲品，同日亦曾到觀塘漢堡店取餐。外賣員疑似偷飲行為在社交平台瘋傳，引起受害餐廳的留意，其中一間漢堡店表示已向外賣平台交涉，即時封鎖涉事外賣員帳戶，又指店內閉路電視拍到該名男子進出畫面，將把截圖張貼於店舖門外，呼籲街坊廣傳有關資訊。



有網民在Threads發文，指一名Keeta外賣送餐員疑似在送餐途中偷飲偷食顧客的飲品及食物。(alexkwok45/ Threads截圖)

有網民在Threads標註「Keeta外賣」，發文指一名Keeta外賣送餐員疑似在送餐途中偷飲偷食顧客的飲品及食物，又呼籲曾在相關時間叫外賣的顧客留意，以免誤收「二手餐」及「二手飲品」，「頭先喺Keeta嗌咗德福廣場個間Starbucks送去啟業邨既人，同埋喺定業街嗌左Keeta外賣burger shot 送去牛頭角上邨，都留意下呢個post 又或者大家share出去俾啲朋友，望望睇下有冇朋友中咗招」。

帖文附上多張由涉事外賣青年上傳的Instagram限時動態截圖，可見他身穿白衣，正飲用以外賣袋盛載、印有字樣的杯裝飲品，並指「驗吓啲嘢飲有冇毒先」；而另一張限時動態又顯示，該青年在偷食外賣食物，又聲稱「人哋啲外賣係特別好食，懲罰來的，條友遲咗少少，係咁喺度打電話吹（催）」。

帖文附上多張由涉事外賣青年上傳的Instagram限時動態截圖，可見他身穿白衣，正飲用以外賣袋盛載、印有字樣的杯裝飲品。(Threads截圖)

發文者批評，涉事青年為慣犯，行為嘔心，「條友擺明係慣犯，真係好X噁心」，直言「嗰啲外賣仔冇心做，就咪X做啦」。

其中一間受影響的漢堡店亦回應上述帖文，表示感謝市民提供線索，已向Keeta作出投訴，並封鎖涉事送餐員帳戶，又指店內閉路電視拍到該名男子進出畫面，將把截圖張貼於店舖門外，呼籲街坊廣傳有關資訊。

店內閉路電視拍到該名男子進出畫面。(burgershothk/ Threads圖片)

事件曝光後，引起網民熱議及批評，有人直言「好嘔心，睇完啲片，短期內叫外賣都會（凝住凝住）有人食過」，「唔敢再叫外賣，好X癲」，亦有網民指「keeta告佢都幾大獲，影響聲譽都夠佢賠」、「咁樣算係犯咗盜竊罪」。

翻查資料，涉事外賣青年曾於去年9月，在港鐵屯馬綫天水圍站月台懷疑濫用召援專綫，與職員對話後隨即登上往烏溪沙方向的列車，行為亦引起不少網民批評。

涉事外賣青年曾於去年9月，在港鐵屯馬綫天水圍站月台懷疑濫用召援專綫，與職員對話後隨即登上往烏溪沙方向的列車，行為亦引起不少網民批評。(網上截圖)

Keeta回覆查詢稱，近日社交媒體流傳有送遞員在配送訂單過程中出現嚴重不當行為，Keeta非常關注事件，即時跟進及處理，經內部查證後，Keeta已終止涉事送遞員的服務協議。Keeta相當重視食品安全及用戶體驗，一眾送遞員一直提供專業、高效的配送服務，Keeta不願個別事件為整體送遞員形象帶來負面影響。如發現送遞員自行拆開餐品包裝再交予顧客，一經查證，因應事件嚴重程度，Keeta將採取嚴厲措施，包括終止其服務協議，送遞員亦有機會承擔相應的法律責任。