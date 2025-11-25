39歲廚師清洗$910萬　涉與25宗騙案有關　洗黑錢罪成判囚45個月

一名39歲男廚師涉嫌在10個月內，以3個本地銀行戶口清洗超過910萬港元的犯罪得益，涉及25宗總金額達2000萬元的騙案。他涉嫌「洗黑錢」罪名被捕及起訴，今日（25日）承認3項「洗黑錢」罪名，並被法庭判處罪名成立。警方就被告的判刑向法庭申請加重刑罰，法庭批准加重4分之1的刑期，被告判囚45個月。



東九龍總區科技及財富罪案組高級督察李泳鋒簡介法庭判刑。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察李泳鋒指，警方在2023年5月至12月期間，接獲多宗不同類型騙案，當中包括「網上情緣」、「求職騙案」及「投資騙案」等等。25名受害人分別指出他們被騙徒誘騙，將現金轉入不同的銀行戶口，其後發現受騙，報警求助。案件總損失超過2,000萬港元。

經過深入調查後，警方成功拘捕一名39歲、報稱為廚師的本地男子，分析後發現該名男子在2023年4月至2024年1月，10個月期間，先後透過3個本地銀行戶口清洗超過910萬港元的犯罪得益。東九龍總區科技及財富罪案組第二隊以「洗黑錢」罪名拘捕該名男子。

在徵詢法律意見後，警方起訴該名戶口持有人。案件於今日（25日）在西九龍裁判法院提堂，被告承認3項「洗黑錢」罪名，並被法庭判處罪名成立。

為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就被告的判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准加重刑罰，批准加重四分之一的刑期，被告其後被判處監禁45個月。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕（左）及東九龍總區科技及財富罪案組高級督察李泳鋒（右）簡介法庭判刑。

財富情報及調查科申文燕高級督察表示，市民如果租借、出售銀行戶口予他人使用，而戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。

使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，所以警方就涉及傀儡戶口的合適的案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。2023年10月至今，已經有239人因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰。刑期分別增加八分之一至三分之一不等，即2個月至18個月 。

警方必須強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法。但同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出 或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除了大型的執法行動，財富情報及調查科亦持續在預防「洗黑錢」方面做教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。為加強市民對保護個人戶口的意識，財富情報及調查科推出「保戶號反洗黑錢教室」系列，一連三節的教育宣傳短片已上載至警隊社交媒體平台，希望市民觀賞之餘，亦會向身邊的人分享。