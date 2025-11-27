石硤尾斬人｜兩中學生口角　壽星仔梯間捱斬　反黑拘18歲男同學

石硤尾邨前日（25日）晚上發生斬人血案。兩名青年被發現在美如樓受傷，其中「壽星仔」傷勢頗嚴重，身中多刀一度昏迷。



據了解，「壽星仔」和18歲張姓青年分別和家人住在石硤尾邨美如樓的低層單位，他們是中學同學，早前在學校因瑣事而發生爭執，兩人在美如樓37樓梯間見面，張男用一把陶瓷刀襲擊「壽星仔」，懷疑其間有人反抗，導致兩人負傷，他們匆匆走到其中一人的家中。「壽星仔」前日事發時為17歲，目前已18歲。警方以涉嫌「傷人」罪名拘捕張男，案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進。兩人需要留院，但沒有生命危險。



警方表示，前日（25日）晚上7時13分，接獲男傷者家人報案，指在美如樓一個單位發現男傷者及18歲張姓男子。警員接報到場，發現兩人受傷，男傷者眼、耳、手、腰及背部受傷，清醒被送往明愛醫院治理，張男手部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。警方經初步調查，懷疑兩人早前因瑣事爭執，兩人曾經在石硤尾邨美如樓梯間見面，其間張男懷疑以一把陶瓷刀襲擊男傷者。張男涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

事主在37樓梯間遇襲被斬傷。（馬耀文攝）

街坊稱，今早清潔工已清洗血迹。（馬耀文攝）

案件由深水埗分區反黑組跟進。（馬耀文攝）

電梯的牆壁及地板血跡斑斑。（左朗星攝）

電梯的牆壁及地板血跡斑斑。（左朗星攝）

有警員身穿防刺背心及持盾戒備。（左朗星攝）