宏福苑大火災｜消防指易燃發泡膠蓋窗不尋常　承建商曾稱防石擊窗

大埔宏福苑五級火災，導致至少36死、279人失聯，約40人留醫其中12人危殆。保安局局長鄧炳強表示，消防發現兩處「不尋常」，包括大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合規格物料快；而且大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠。警方就火警拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括2名工程公司負責人及1名工程顧問。



根據宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月刊出工程承建商宏業建築工程有限公司通告，指會為施工外牆進行保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板，委派人員使用 Foam Board（發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗，完成玻璃窗保護後𠝹鑿窗邊四周。



然後，會在棚架之工作台加設帆布於棚網位置及鋪設平台木板並預備進行下一個工序「打鑿」。承建商又指，打鑿期間（受影響之樓層）臨時再以薄木板或中空板遮窗，當完成後隨即移除。



保安局局長鄧炳強表示，在消防人員滅火及救援的過程中，發現有關大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合規格物料遠為猛烈，蔓延速度極快，他形容「不尋常」。另外，人員在涉事屋苑的沒被波及的大廈，發現玻璃窗貼上一些發泡膠板，發泡膠遇熱時很容易燃燒蔓延，亦屬不尋常。針對這兩個不尋常的情況，會作出深入調查。警方與消防已經組成專責小組，除調查火警起因外，亦會循刑事方向調查。

消防處處長楊恩健亦表示，在救火期間，人員在一座未燒的樓宇內，發現通風位置的窗戶被發泡膠板封住。這類發泡膠板易燃性很高，火勢蔓延很快，消防指發泡膠板的出現並不尋常，消防處將事件交由警方作進一步調查。

李家超表示，警務處及消防處已設專責小組全力調查，一定會提交予死因研究庭。調查工作一定要全面，亦要基於科學證據，亦需要做大量實驗室工作，政府會投入資源確保調查完善。李家超有信心在消防處及警務處全情投入下，會盡快將每一個可能調查的線索完全跟進。