宏福苑大火災｜警指工程公司嚴重疏忽　董事顧問3人涉誤殺被捕

大埔宏福苑五級火災導致至少44死亡，數十人受傷，包括一名消防員殉職。當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。



警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。



圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，被疏散的居民裹著毯子看著大樓被大火吞噬。（Reuters）

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒在今日（27日）凌晨5時45分的記者會上表示，新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦在一座未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，由於發泡膠屬於易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是火勢迅速蔓延的原因。

警方指一間建築工程公司負責安裝，有理由相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名男子，分別是工程公司2名董事及1名工程顧問涉嫌「誤殺」，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。她強調極度重視今次火災，會動員最大資源協助拯救及全方位調查，盡快找出起火原因，包括調查大判、二判甚至工人，不排除更多人被捕。

警方呼籲市民提供消息，可聯絡新界北總區重案組24小時熱線：5566 0087。警方正積極處理死者遺體，會聯同法醫科盡快處理及安排親屬辨識遺體，會聯絡消防、政府化驗所、法醫科盡快搜證及調查。

圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

工程承建商宏業建築工程有限公司通告，指會為外牆施工外牆進行保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板，委派人員使用 Foam Board（發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。（互聯網）

根據宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月刊出工程承建商宏業建築工程有限公司通告，指會為施工外牆進行保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板，委派人員使用 Foam Board（發泡膠板）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗，完成玻璃窗保護後𠝹鑿窗邊四周。

然後，會在棚架之工作台加設帆布於棚網位置及鋪設平台木板並預備進行下一個工序「打鑿」。承建商又指，打鑿期間（受影響之樓層）臨時再以薄木板或中空板遮窗，當完成後隨即移除。

承建商通告：工程展開前於棚架之工作台加設帆布於棚網位置及鋪設木板。（互聯網）

承建商通告：打鑿期間 (受影響之樓層)臨時再以薄木板或中空板遮窗，當完成後隨即拆除。（互聯網）

保安局局長鄧炳強較早前表示表示，在消防人員滅火及救援的過程中，發現有關大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合規格物料遠為猛烈，蔓延速度極快，他形容「不尋常」。另外，人員在涉事屋苑的沒被波及的大廈，發現玻璃窗貼上一些發泡膠板，發泡膠遇熱時很容易燃燒蔓延，亦屬不尋常。針對這兩個不尋常的情況，會作出深入調查。警方與消防已經組成專責小組，除調查火警起因外，亦會循刑事方向調查。

消防處處長楊恩健亦表示，在救火期間，人員在一座未燒的樓宇內，發現通風位置的窗戶被發泡膠板封住。這類發泡膠板易燃性很高，火勢蔓延很快，消防指發泡膠板的出現並不尋常，消防處將事件交由警方作進一步調查。

李家超表示，警務處及消防處已設專責小組全力調查，一定會提交予死因研究庭。調查工作一定要全面，亦要基於科學證據，亦需要做大量實驗室工作，政府會投入資源確保調查完善。李家超有信心在消防處及警務處全情投入下，會盡快將每一個可能調查的線索完全跟進。