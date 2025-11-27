宏福苑大火災｜部份遺體移送沙田富山殮房　殉職消防員家屬認屍

大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，消防員至今仍然在場灌救及搜索。據了解，超過20具遺體已被移送到沙田富山殮房，警方今日（27日）將安排家屬前來辦理認屍手續；消防處福利組等人員，將陪同殉職消防員何偉豪的家屬前來認屍。中午時份，社會福利署亦派員到場協助。



宏福苑五級火，田心警區探員在殮房協助處理認屍安排。（翁鈺輝攝）

宏福苑五級火，田心警區探員在殮房協助處理認屍安排。（翁鈺輝攝）

至下午接近1時，殉職消防員何偉豪的家屬完成認屍手續，登上私家車離開。

宏福苑五級火，警方在殮房外協助處理認屍安排。（翁鈺輝攝）

宏福苑五級火，警方機動部隊在殮房外協助處理認屍安排。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑火警，社署職員到富山殮房協助。（翁鈺輝攝）

截至今日（27日）上午9時半，火警造成最少44人身亡，超過60人受傷，當中包括一名消防員殉職。據了解，其中28具遺體已經分別由醫院及現場移送到沙田富山殮房。由於警方將會安排家屬辦理認屍手續，預計人數眾多，機動部隊及田心警區的探員已經到殮房做準備。

另外，消防處福利組及心理服務組人員，將陪同殉職消防員何偉豪的家屬前來認屍。