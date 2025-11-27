宏福苑大火災｜警查封工程公司寫字樓　蒙頭帶走1人檢大批文件

大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，消防員至今仍然在場灌救及搜索。警方指工程公司負責人「嚴重疏忽」，已經拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。今日（27日）早上，多名重案組探員在工程公司位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查，其後以黑布蒙頭帶走一名男子。



早上9時左右，警方以黑布蒙頭帶走一名男子。（黃偉民攝）

警方由工程公司帶走一名男子。（黃偉民攝）

重案組探員在寫字樓內調查。（黃偉民攝）

一箱箱的文件被檢取調查。（黃偉民攝）

今日（27日）早上7時半，《香港01》記者到宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓，當時已經有多名探員在內調查，不准其他人進入。記者從外望入，可見一箱箱的文件被查封，相信是警方準備帶走進一步調查。

至早上9時許，警員以黑布蒙頭、反鎖一名男子，將他押上警車帶走調查。

警方在早前記者會中表示，當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。

今日（27日）早上7時許，消防員不斷向大廈射水。（蔡正邦攝）

周四早上消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

今日（27日）早上7時許，大廈單位仍然有火焰。（蔡正邦攝）

宏福苑大火焚燒超過16小時，至今日（27日）早上仍然有火及冒出濃煙。（翁鈺輝攝）