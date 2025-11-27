20分鐘內尖沙咀及荃灣發生火警　濃煙捲半空　消防架雲梯救出男女

尖沙咀及荃灣20分鐘內分別發生火警。今日（27日）早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，住戶嘗試撲救，多人報警求助；救援人員到場，將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。隨後約早上8時39分，尖沙咀樂道一間泰式超市內的貨物懷疑起火，有大量濃煙冒出，暫時未有人受傷。



網上圖片可見，尖沙咀BIG C 冒出黑色濃煙升上半空，消防已到場救熄。荃樂大廈一個單位冒出濃煙，消防員架起雲梯射水灌救，並查看單位內的情況。

尖沙咀BIG C 火警情況

尖沙咀BIG C 冒出濃煙。（Bosco Chu 圖片）

荃灣荃樂大廈火警情況

消防在荃樂街架起雲梯救火。（Bosco Chu 圖片）

荃樂大廈冒出濃煙。（Asahijack Cheung 圖片）

消防查看單位情況。（Asahijack Cheung 圖片）

消防射水灌救。（Kelvin Leung 圖片）

警方稱，今日早上8時22分，荃樂大廈有街坊報案，指上址一單位發生火警。消防到場將火救熄，經初步調查，懷疑有拖板短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

事件中，約92人由人員協助或自行疏散至安全位置。