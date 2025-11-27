20分鐘內尖沙咀及荃灣發生火警 濃煙捲半空 消防架雲梯救出男女
撰文：凌逸德
出版：更新：
尖沙咀及荃灣20分鐘內分別發生火警。今日（27日）早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，住戶嘗試撲救，多人報警求助；救援人員到場，將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。隨後約早上8時39分，尖沙咀樂道一間泰式超市內的貨物懷疑起火，有大量濃煙冒出，暫時未有人受傷。
網上圖片可見，尖沙咀BIG C 冒出黑色濃煙升上半空，消防已到場救熄。荃樂大廈一個單位冒出濃煙，消防員架起雲梯射水灌救，並查看單位內的情況。
尖沙咀BIG C 火警情況
荃灣荃樂大廈火警情況
警方稱，今日早上8時22分，荃樂大廈有街坊報案，指上址一單位發生火警。消防到場將火救熄，經初步調查，懷疑有拖板短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。
事件中，約92人由人員協助或自行疏散至安全位置。
宏福苑五級火｜警查封工程公司寫字樓 蒙頭帶走1人檢大批文件宏福苑五級火︱居民露宿平台遙望家園 住戶曾反映吸煙問題惟無果宏福苑五級火｜被困妻成功獲救 丈夫保持通訊：叫佢用濕毛巾掩咀宏福苑五級火｜至少13間學校停課或延考試 學生憶述走火警到禮堂宏福苑五級火｜消防大廈天台救出2生還者 宏昌、宏泰救出最多人