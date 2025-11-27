宏福苑大火災｜同用宏業建築工程做大維修　北角居民憂：安全唔OK

大埔宏福苑五級火災造成多人死傷，踏入第二日（27日）消防員仍然在場灌救及搜索。警方指承接大維修建築工程公司負責人「嚴重疏忽」，已經拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括宏業建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。北角炮台山富澤花園富嘉閣及屯門怡樂花園正進行大維修工程，承辦商同樣是宏業建築工程。



北角富嘉閣有居民聞悉此情況表示非常擔心，批評富嘉閣的工程「安全做得唔OK（不恰當）」，甚至指當初部份業主未了解詳情，工程已經展開。不過亦有居民認為「一單還一單」，讚賞工人手工妥當。



富嘉閣正進行大維修工程，其中天井位置舖有圍網等物料。（黃偉民攝）

富澤花園富嘉閣的電梯大堂貼有多張關於大維修的通告，工程於今年9月15日正式起棚動工，由宏業建築工程有限公司承包。

居民王小姐得悉工程承辦商與大埔五級火是同一間感到非常擔心。她說：「整工程時係好危險，啲塵飄晒入屋。唔係因為發生大埔呢單火警（因而覺得有問題），之前（其他工程）做咗年幾兩年，又係因為太危險，住家地方唔同工業大廈嘛！」

她解釋稱：「（窗口）輕微咁封，但做得好唔好係另一回事。」又説：「安全做得唔OK，無留意好多細節嘢。」又指當初未太了解詳情，工程已經展開，質疑說：「 係咪經過所有業主同意？我哋冇收到信，太多老人家，好多問題，要查一查。」坦言擔心天氣乾燥，一旦發生火警一發不可收拾。

王小姐表示工程期間很多塵埃飄入屋，窗口未有封妥，批評工程公司「安全唔OK」。（黃偉民攝）

不過另一位居民黃先生則不感憂慮。他認為火警發生後，大廈管理公司和承辦商也會加倍留意。黃說：「我諗佢個圍網會做小心啲嘅依家，自從發生咁嘅事之後﹐所以我唔係好擔心。我估佢哋會準備，唔想有同樣事發生，會跟進住，我哋都會查詢嘅。」

黃先生又指由招標至工程展開，並沒可疑之處：「暫時無見到，唯一係價錢平啲，每戶十幾萬囉！」

黃先生相信管理公司和承辦商會在火警後加倍留意安全和防火意識。（鄭嘉惠攝）

另一位不願透露姓名的女居民亦表示放心，她說：「有聽過係（同一間工程公司），唔擔心嘅，一單還一單，喺呢度啲工人做嘢好骨子（精緻），又唔影響到我哋，嗰邊就唔知咩事喇！」她表示，在天井位置打鑿多少有塵飄入，「佢哋會喺抽氣扇位幫我哋包住protect（保護），係細心位嚟嘅，唔係發泡膠，無用發泡膠，但燒唔燒着？係着嘅。 」

同樣以宏業建築工程公司承辦屋苑大維修的，還有屯門怡樂花園。根據資料，怡樂花園於2024年6月開始進行大維修，造價逾7千萬元。維修工程原定於今年年末完成，惟截至今日，跟完成狀況似乎還有一段距離。

今年4月法團曾進行業主大會，大批業主質疑工程施工緩慢，手工粗糙。當時「宏業」代表向業主承諾將於明年農曆新年前（二月）完工。讀者提供圖片可見，今日（27日）第二座已拆除部分棚架圍網，大堂及升降機亦貼警告工友嚴禁在工地範圍內吸煙的告示。

另外，去年工程公司就大廈天井打鑿外牆工程，曾發出通告通知業戶，拆除受影響之冷氣機。當時有居民向《香港01》表示，拆冷氣機後，工人曾用瓦通膠板圍封窗口位；另外，為防廚房及廁所窗戶被打鑿碎石擊爆，工人亦同樣用瓦通膠板覆蓋窗戶。雖然今年4月已陸續為業戶將冷氣機裝回原處，但仍有廚房及廁所窗戶被該些瓦通膠板覆蓋。經過大埔宏福苑五級大火，居民既擔心一旦發生火警會惹來危險，亦憂慮工程會「爛尾」收場。