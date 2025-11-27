宏福苑大火災｜工權會組受災者權益聯盟追討　金屬取締竹棚須商討

大埔宏福苑奪命五級大火死傷枕藉。工業傷亡權益會今日（27日）宣布，將聯同建築及工程界、法律界、保險業界等跨行業及專業人士，成立「宏福苑受災者權益聯盟」，提供工程、職安及法律專業意見，協助災民在未來追討。



資深電機及屋宇裝備工程師何永業教授表示，建議未來香港建築可盡量用金屬棚以取替竹棚，災後需檢視有關棚網物料，是否符合防燃要求；以及日後避免屋苑內多棟大廈，同一時間進行維修。他亦建議，災後應檢視建築結構安全，抽樣石屎鋼筋及機電裝置。



行政長官李家超今日（27日）下午表示，發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。工權會促請，政府應給予一個具體時間表，協助業界轉型，雙方要充分商討，某些工程能保留彈性處理。



宏福苑五級大火。（蔡正邦攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（27日）在火災現場附近，宣布聯同建築及工程界、法律界、保險業界等跨行業及專業人士，成立「宏福苑受災者權益聯盟」，並呼籲有興趣加入的受災居民可聯絡他們，或填交表格加入。

工會目前，在醫院及殮房陪同家屬及傷者，並接獲部分僱主告之，有外傭在意外中遇難，正在協助相關個案，跟進個別家庭。聯盟日後工作，包括監察政府各部門的調查工作、跟進死因庭聆訊，並提出政策建議。

大埔關愛環保力量秘書張榮輝（左）、工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（中）、資深電機及屋宇裝備工程師何永業教授（右）交代成立聯盟。（蔡正邦攝）

8大廈同一時間維修 促檢討同時施工的程序

資深電機及屋宇裝備工程師何永業教授指，目前屋苑內8幢大廈，有7幢火勢嚴重，應審視工作程序，檢討日後是否需要屋苑內所有大廈在同一時間進行維修，特別是大廈之間距離相近，一旦火警便蔓延其他座數。現場有大量易燃物料，包括發泡膠板，他指原意為在噴砂漿時，避免濺到窗戶，政府應檢討有關做法，各部門研究意外成因

蕭補充，據行家反映，現時工程存在陋習，相信圍封八棟大廈，同一時間維修是不符合常理，為的是盡快得到第一期工程費，然後將工程暫緩，到最後趕工，再降低收貨標準。

工程師建議災後 應取樣石屎鋼筋 檢查結構安全

至於災後工作，災民能否重返大廈居住？何指，大廈經過多小時的焚燒，質疑高溫會影響石屎鋼筋結構，建議當局災後可抽樣，並在實驗室進施壓測試，以檢視樓宇安全，若不通過，則證明不適宜再居住，惟全數大廈是否需拆卸，他不能一概而論。

他估計，大廈內的機電裝置例如升降機、電燈、電力供應系統、抽風系統、消防系統、水泵供應系統，有部分未能重用。因此呼籲政府，為災民計劃臨時及長遠安置。大埔關愛環保力量秘書張榮輝指，屋苑內有很多空巢老人，子女或移民外出，他們不懂求助，特別在權益方面追討，聯盟將提供免費支援。

工業傷亡權益會蕭倩文促政府與業界充分商討取金屬棚替竹棚。（梁偉權攝）

金屬棚取替竹棚？工權會促政府與業界充分商討 協助轉型

何表示，希望檢討香港使用竹棚的幅度，竹棚燃燒起來有大量灰燼飄出，建議日後改用金屬棚取替竹棚。他又指，相關部門在災後需檢視有關棚網物料，是否符合防燃要求，未來應加大力度就有關標準執法。

行政長官李家超今日（27日）下午於政府總部召開記者會，表示發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。蕭倩文指，事件仍有討論空間。無可否認，竹棚相對易燃，引起災害比較大，政府有意用金屬棚取替，希望政府與業界有充分商討，給予一個具體時間表路線圖，協助業界轉型，亦可將部份工程保留彈性處理，能個別申請情況使用竹棚，亦要考慮金屬棚的儲存空間。