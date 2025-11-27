宏福苑大火災｜警籲市民循可靠途徑捐款 警惕以火災名義虛假籌款
撰文：凌逸德
出版：更新：
大埔宏福苑五級沖天大火，死傷枕藉，全港悲慟，各界紛紛施以援手。警方向受災市民致以深切慰問，同時在「香港警察」facebook專頁提醒，市民要警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。
1.切勿隨意掃描二維碼
2.如收到不明來歷的募捐宣傳，應主動向相關機構查證。如收到自稱相關機構職員來電，應再三核實來電者的身分
3.切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼
4.提醒身邊親友提防受騙
5.如有懷疑，應致電防騙易熱線「18222」查詢。
+2
宏福苑大火災｜3人涉誤殺被捕 警押工程公司董事元朗村屋搜證宏福苑大火災｜頂層戶憶逃生經過 開喉無水 發泡膠封窗難察火警大埔宏福苑大火災｜居民陸續獲救 截至上午10時64人送院宏福苑大火災︱愛協設救援及檢查區 1單位10貓狗獲救與主人重逢宏福苑大火災｜部份遺體移送沙田富山殮房 殉職消防員家屬認屍大埔宏福苑火災｜警查封工程公司寫字樓 蒙頭帶走1人檢大批文件宏福苑大火災｜3人涉誤殺被捕 警押拐杖男到馬鞍山沃泰街搜證宏福苑大火災｜面對救火困難 消防：無放棄過 逐一破門處理求助宏福苑大火｜澳門霍英東基金會捐3千萬 支援緊急救援及災後重建宏福苑五級火｜網易捐贈1000萬：助力受災群眾，向救援英雄致敬大埔宏福苑火災捐款｜用AlipayHK app免手續費助仁濟救世軍援災民大埔宏福苑五級火｜比亞迪宣布捐贈1000萬：與香港同胞共克時艱大埔宏福苑五級火｜小鵬汽車捐500萬港元：支持受災家庭渡過難關大埔宏福苑五級火｜字節跳動捐1000萬港元：同根互助，共渡難關大埔宏福苑五級火｜螞蟻集團捐贈1000萬港元支援救災宏福苑五級火｜阿里巴巴及螞蟻共捐款3千萬 馬雲基金會另捐3千萬