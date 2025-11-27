宏福苑大火災｜警籲市民循可靠途徑捐款　警惕以火災名義虛假籌款

大埔宏福苑五級沖天大火，死傷枕藉，全港悲慟，各界紛紛施以援手。警方向受災市民致以深切慰問，同時在「香港警察」facebook專頁提醒，市民要警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。



1.切勿隨意掃描二維碼

2.如收到不明來歷的募捐宣傳，應主動向相關機構查證。如收到自稱相關機構職員來電，應再三核實來電者的身分

3.切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼

4.提醒身邊親友提防受騙

5.如有懷疑，應致電防騙易熱線「18222」查詢。

周四早上消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

