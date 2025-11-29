宏福苑大火｜濃煙圍困獲拉入屋暫避　夫婦謝鄰居無私拯救：好偉大

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡，至今仍然有200人失蹤。死傷枕藉，能夠逃出生天，特別是在火場中獲街坊無私協助，更加難能可貴。家住宏昌閣的周氏夫婦，火警期間火舌像「龍捲風」一樣席捲住所不同房間，廁所和廚房窗連環爆裂，夫婦逃出走廊卻又被困濃煙，九死一生，幸獲鄰居阿Will帶入對方住所暫避，更義無反顧讓他們先登上雲梯離開。周太盛讚阿Will「偉大」，感謝他的幫助；同時也感激消防、醫護及義工等等。



WILL被困當日，在屋內拍低煙霧彌漫的環境，在網上引起關注。（互聯網圖片）

51歲的周太接受《香港01》電話訪問詳述火警經過。她與七旬丈夫和女兒同住宏昌閣2樓一個單位，事發時女兒上班，其間聽到窗外傳來「霹靂啪啦」聲，初時不以為意，後來見有心光感到不妙，致電管理處查詢。

周太說，大廈火警鐘並沒響起，管理員接線後匆匆說：「火燭呀！」便掛線。她形容火舌像「龍捲風」一樣席捲不同房間，廁所和廚房窗連環爆裂，她連忙拿起手袋與丈夫逃生。

周氏夫婦（背向鏡頭藍色及紫色衫）昨日（周五）已經出院，並曾返回宏福苑了解情況。（受訪者提供圖片）

可是走廊濃煙密佈，伸手不見五指，周太只能呼叫救命，驚動鄰居李生（阿Will）將他們救入屋。周太說：「李生好好，將我哋救咗入屋，當我哋長輩，叫我哋匿入廁所，佢自己喺客廳處理。」周太不忍，安頓丈夫躲在廁所，便與阿Will分頭用濕毛巾攝門隙和窗隙。

直至消防員前來救援，周太和阿Will也同時禮讓對方。周太說：「佢咁後生，個囡又好細，我哋都年紀大，就叫佢走先；但佢又推說後生捱得住，一定要我哋走先。」周太為免浪費時間不再推讓，首先登上雲梯，其後15分鐘後，丈夫和阿Will亦先後獲救。

周太表示非常多謝阿Will無私的協助，同時亦感謝消防救護、醫護人員和義工等等。她和丈夫留院兩日後昨天（周五，28日）已經出院，目前獲安置在大埔區內的中轉屋。周太指物資足夠，暫時亦有地方落腳，日後只能「見步行步」。她說現在不敢看新聞：「人生，一剎那！自己執返條命，死咗嗰啲...點講呢？好傷心，好心痛。」說罷聲音變得哽咽。

Will曾透過Whatsapp朋友交代後事。（Will提供圖片）

Will獲救後拍攝到一張相片。（Will提供圖片）

大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

18區設弔唁

+ 2

+ 4

▼大批警員及相關人員進入宏福苑各幢大廈▼

▼災民到馮梁結中學登記申領政府發放的津▼

▼市民借記者相機遠眺家園情況▼

▼廣福邨平台物資清場情況▼