宏福苑大火｜消息指國安處拘兩人　為前區議員張錦雄及大埔女義工

大埔宏福苑11月26日發生致命五級火，至今逾百人死傷。警務處較早時，在29日拘捕一名涉嫌煽動男子，據稱在網上發起聯署。該涉事社交媒體期後被關閉。警方當時表示，警方採取任何行動均會按實際情況，依法處理。及至本周日（30日），據悉再有兩名男女被捕，當中一人為前區議員張錦雄；另一名女子則為義工。



前屯門區議員張錦雄，據悉於周日（11月30日）晚上約7時，在粉嶺寓所被執法人員拘捕。消息稱，負責拘捕的為警務處國家安全處人員，張涉嫌「煽動仇恨政府」被捕。

此外，一名姓李女子，據悉亦被警方拘捕。據知被捕女子為火場義工，曾在現場呼籲災民，不要胡亂將個人資料提供予不明人士。

張錦雄。(資料圖片)

翻查張錦雄的社交網站，於30日晚上約6時半仍在出帖，其內容為轉載一則關於日本歌手濱崎步的新聞；大約同一時間，亦轉載了一則關於大埔五級大火中，一名發起聯署人被捕的新聞。張僅為轉載，帖文中並沒有附上其他文字。

2025年11月28日晚上，「大埔宏福苑火災關注組」創辦人關靖豐（Miles Kwan），到大埔派發網上聯署的傳單。（路透社）

此前中文大學學生關靖豐（Miles Kwan），建立「大埔宏福苑火災關注組」提出四大訴求及發起聯署。警方國安處周六（29日）以涉嫌煽動將他拘捕。