宏福苑火災︱官媒：反中亂港分子伺機而動　煽動民眾對政府怨恨

大埔宏福苑五級火災釀嚴重死傷，官媒《環球時報》30日發表署名為「香江平」的評論文章稱，反中亂港分子和別有用心者伺機而動，編造虛假信息，借機煽動民眾對政府的怨恨。



消防員在場搜救。（廖雁雄攝）

評論文章題為「香港火災是面鏡子」。文章稱，香港火災這面鏡子，也照出暗流的險惡。就在全城沉浸在悲痛與救援的緊迫氛圍中，一股陰冷的雜音悄然浮現，反中亂港分子和別有用心者伺機而動。

文章稱，在社交平台，他們編造「救援不力人禍論」「內地劣質材料陰謀論」等虛假信息，篡改火災現場視頻誤導公眾；在街頭巷尾，他們披著「為民請願發聲」的外衣，借機煽動民眾對政府的怨恨。這些話術似曾相識，它們不是對安全的追問，而是對仇恨的販賣；不是對真相的追求，而是對分裂的圖謀。他們盤算，災難是煽動仇恨的最佳溫床，他們要的不是真相，是混亂；不是重建，是顛覆。

文章稱，香港不是法外之地，國安法利劍高懸，任何以災難為掩護、行顛覆之實的企圖和行徑都不可能得逞。更重要的是，香港市民早已擦亮眼睛。面對災害，大家看到的是特區政府「當家人」的擔當，是各界守望相助的溫暖，是中央政府和內地同胞堅實後盾的底氣。亂港分子在災難面前上躥下跳的冷血表演，只會讓更多人看清其本質。

