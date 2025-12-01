宏福苑大火│婦逐家拍門促逃生　犧牲自己救5命　家屬：佢係無悔嘅

大埔五級惡火焚燒多日，釀成過百人慘死、多隻寵物亦喪失生命。鑑於火勢猛烈，現場多具遺體仍有待辨認。而其中一名遇難婦人的家屬，今日（12月1日）在社交媒體facebook的大埔居民群組發帖文，指已在家中尋獲其遺體。



然而家屬在帖文中指出，最初婦人在逃走時，仍不忘逐家逐戶拍門叫鄰居走火警，最終錯失逃生時機。家屬直言：「佢用自己條命，換取4人1 狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，佢喺嗰一刻嘅決定，佢係無悔嘅。」



不幸罹世的婦人，在逃生時逐家逐戶拍門促鄰居逃生。(網上圖片)

該名家屬在帖文中引逃生的街坊所述，指婦人在接獲逃生通知時，並未立即離開，而是在17樓逐家逐戶拍門，提醒鄰居離開，卻因而錯失了逃生時機。婦人最後逃回家中，惟最終罹難。

帖文刊出後，大批網民湧入留言，籲發文者加油、撐住：「RIP偉大嘅伯母. 你彰顯咗人性嘅光輝」、「Auntie生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開左您地，但要以佢為榮。願Auntie早日安息」、「好偉大，我估如果她未拍曬門就走，她可能即使逃出生天都會一世都唔安落，覺得自己未拍曬門，不過現在就要你難過了」、「RIP 多謝姨姨犧牲自己拯救其他人 好勇敢 一路好走!喊到癲!大家都要繼續好好生活，加油」。