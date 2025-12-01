宏福苑大火｜印尼駐港總領事館：9名印傭喪生　36人下落不明

大埔宏福苑上周三（26日）五級大火逾百人身亡，今（1日）印尼駐港總領事館回覆《香港01》查詢指，截至昨日（30日），已確認9名印尼傭工死亡，1人留醫，36人下落不明。領事館正協助安排罹難者遺體運返印尼的相關手續。另外，領事館留意到有不法分子利用大埔火災進行詐騙活動，呼籲印尼公民保持警惕。



印尼駐港總領事館表示，截至周日（11月30日）香港時間晚上11時，領事館已確認94人下落，9名印尼公民死亡，1人留醫，36人下落不明。

領事館已採取多項措施，包括探訪現場避難所及醫院，以識別及核實有關印尼公民的資料，直接與受影響人士接觸並分發食物、衛生用品等援助物資；於總領事館內開放臨時避難所；以及在大埔社區中心香士圍街2號設立援助站；同時加快護照簽發。

領事館已與罹難者家屬溝通，並確保他們的各項權利得到依法保障，亦正協助安排罹難者遺體運返印尼的相關手續。

領事館持續與香港警務處、其他本地當局及相關機構緊密協調，包括識別仍未聯絡上或下落不明的國民。

此外，領事館注意到有不法分子利用大埔火災進行詐騙活動，因此呼籲印尼公民保持警惕，只相信可靠的資訊來源，包括總領事館及相關本地當局的官方發布。

印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民，包括在總領事館內設立臨時避難所；以及在大埔設立援助站。（KJRI Hong Kong）