宏福苑大火｜印尼駐港總領事館：7名印傭喪生　45人下落不明

大埔宏福苑上周三（26日）五級大火造成128人死亡，今（30日）印尼駐港總領事館回覆《香港01》查詢指，截至昨日（29日），已確認7名印尼傭工死亡，另有3人受傷，其中1人已出院。印尼駐港總領事館現已與罹難者家屬取得聯繫，並正在協助辦理罹難者遺體運返印尼的相關手續。



據印尼駐港總領事館估計，一共有140名印尼公民在宏福苑住宅區居住及工作。截至週六（29日）晚間，領事館已確認86人下落，另有45人仍下落不明。大埔宏福苑火災中，有7名罹難者為印尼公民，他們均為家庭傭工。另有3名印尼公民在火災中受傷；其中1名已脫離危險，其餘2名仍在住院治療。

印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民，包括在總領事館內設立臨時避難所；以及在大埔設立援助站。期間亦走訪災區內的避難所和醫院，核實與印尼公民相關的任何信息，直接與受影響人士接觸，並分發援助食品、衛生用品等物資，同時加快護照簽發。

印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民，包括在總領事館內設立臨時避難所；以及在大埔設立援助站。（KJRI Hong Kong）

印尼駐港總領事館已與罹難者家屬保持聯繫，並確保他們的各項權利得到依法保障，並會協助將罹難者的遺體運返回印尼。總領事館與香港警務處、其他本地政府部門及其他相關方保持密切聯繫，尋找下落不明或仍未聯繫上的印尼公民。

印尼駐港總領事館指，近期有不少詐騙活動利用大埔火災進行，呼籲印尼公民保持警惕，由可靠來源獲取資訊，包括總領事館及本地政府部門發布的官方資訊。

印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民，包括在總領事館內設立臨時避難所；以及在大埔設立援助站。（KJRI Hong Kong）

印尼駐港總領事館採取多項措施協助印尼公民，包括在總領事館內設立臨時避難所；以及在大埔設立援助站。（KJRI Hong Kong）

大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）