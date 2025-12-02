警旺角冚毒窟檢值8.9萬元毒拘13人　另6人爬窗逃釀1死5傷

警方昨日在旺角新填地街搗破一個懷疑毒窟，拘捕13人，涉嫌販毒、吸毒等罪行。行動期間有5男1女爬窗逃走，其中66歲男子從1樓平台倒地，送院後不治；另外有2名男子昏迷留醫。



警員到場調查。

警方指，旺角警區特別職務隊人員經深入調查，昨日（12月1日）突擊搜查新填地街一單位，搗破一個懷疑毒窟。

行動中，警員在該單位內拘捕8名本地男子及5名本地女子，年齡介乎37至67歲，分別涉嫌「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「服食危險藥物」。所有被捕人現正被扣留調查。

警員在該單位內檢獲約100克懷疑可卡因、約17克懷疑冰毒、約38克懷疑海洛英、80粒懷疑咪達唑侖及一批吸食毒品工具。檢獲的毒品總市值約8.9萬元。

拘捕行動期間，5名本地男子及1名本地女子，年齡介乎28至67歲，嘗試從單位爬出窗外逃去。當中一名66歲本地男子從一樓平台墮下，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。另外2名男子昏迷分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，其餘3人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警方在旺角新填地街掃毒期間，懷疑有人墮樓，其中有男子晾在簷篷，清醒送院。

警方在旺角新填地街掃毒期間，懷疑有人墮樓。多人受傷送院。（羅日昇攝）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。