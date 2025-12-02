宏福苑大火│多個外傭及勞工團體呼籲　勿直接捐款予殉職外傭遺屬

大埔宏福苑五級大火造成過百人傷亡，其中有為數不少為盡心盡力的外籍家傭在火警中殉職或失蹤。不少善長仁翁欲向受害人家屬捐款，然而，工業傷亡權益會、印尼移工網絡（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回鄉印尼移工聯盟（KOPPMI）四個團體，則於今日（2日）凌晨以中、英及印尼文發出聯合聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭遺屬。



宏福苑大火，造成多名外籍傭工殉職。(陳永武攝)

聲明中解釋，由於身份認證程序仍在進行中，一旦完成身份認證，上述團體會盡快申請慈善基金並將款項匯款予遺屬。工業傷亡權益會指，會歇力支援遺屬，直至他們得到法定的僱員補償為止。

此外，公眾直接捐款對家屬可能構成危險。工權會指，假如公眾捐款在缺乏統籌、監管的情況下進行，可能會令家屬步入違法邊緣。而且，懷疑有可疑人士利用火災之名行騙，不排除可能會有人利用家屬的證件行騙，從中獲利。

聲明續指，上述4個團體正在直接接觸宏福苑火災殉職外籍家務工之遺屬，將為死者之殯殮事宜及其遺屬之生活費提供支援。截至2025年12月1日，他們正在跟進的個案總共有10個，當中9個為死亡個案，1個受傷。死亡個案全部經過殮房確認程序，或是僱主及家屬親自確認。另外還有20個懷疑死、傷、失聯的個案正在進行事實查證。

不少市民到災場附近公園獻花。(陳永武攝)

聲明中亦提到，「感謝大家連日來對受災外籍家務工的關心，我們定必歇盡所能，讓遺屬能夠繼續溫飽、上學，讓他們感受到，儘管媽媽、妻子或女兒不幸離世，但她們的愛從未離開。」