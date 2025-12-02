宏福苑大火災︱大量寵物生死未卜　有主人暈倒　盼入封鎖線尋貓

大埔宏福苑五級火災，造成多人死傷及失蹤，仍有大量寵物下落未明，有主人接獲消防得知，有關單位並未燒毀或單位內不見失蹤貓貓遺骸，相信貓貓有機會逃出生天。



廣福商場外，貼有大量尋寵啟示，其中一為協助尋貓的主人朋友指，有關在宏志閣的低層單位沒被燒毀，惟大門有個大窿，相信為消防爆破搜索時遺下，貓或有機會逃走。她連日來走訪多個地方，未能發現虎紋家貓「豬仔」蹤影，主人更一度激動暈倒街上，希望能在當局人員陪同下，允許進入封鎖線尋找失寵。



廣福商場外現時仍貼有大量尋寵啟示。（陳萃屏攝）

宏志閣低層單位並未燒毀 家門遺大窿相信貓咪已逃生

大埔宏福苑五級火意外發生至今，造成逾百人死傷，寵物亦不廳倖免。有住戶在大火撲滅後，得悉有關單位並未燒毀；或即使燒毀，搜救隊伍沒在屋內發現任何寵物及其遺骸，有主人相信愛寵驚慌下離開單位，逃出生天。

記者今日（2日）在廣福商場外，見到有大量尋寵啟事。記者聯絡到其中一位尋貓的女士李小姐，她指其友人火警當日（26日）與其父，在宏志閣單位內，一度以為火勢很細「無乜野」，後來經朋友致電提醒 ，下樓一望感到「唔對路」，才急忙疏散，期間「豬仔」太驚，因此「捉唔到」只好先逃生，未料一走出單位，至今日仍未能截返。

及後，獲消防員告之，有關位於2樓的低層單位並未被燒毀，家中亦沒有貓咪蹤跡或遺骸。家中大門有個大窿，相信由消防爆門時遺下，因此估計「豬仔」從門的窿逃走，或由家中鬆綁的窗網縫竄出，仍有一線生機。有關失貓名叫「豬仔」，並沒佩戴頸圈、吊牌或植入晶片，是一隻虎紋的「家貓」，嘴巴有白色的毛髮，年齡約5至6歲，性格較為細膽。

早前，愛協督察現於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查區。（愛協提供）

主人連日奔波心急如焚 搵貓期間激動暈倒

李小姐指，主人忙於安置災後家中狀況，但連日來都有前往屋苑的寵物公園、甚至在愛護動物協會設置認領區打聽，仍然未能尋獲「豬仔」蹤影，甚至其後辨認寵物遺體，原本「朋友行過唔敢去」，看畢後仍無收獲。她指主人現時心急如焚，十分擔心貓咪數日沒有進食，昨日（1日）搵貓時更激動暈倒在街上。

過去數日，主人接獲市民來電提供線索，經核對後無一吻合，亦有來自新加坡的海外電話致電，懷疑為惡作劇。期間，有數位寵物傳心師主動聯絡，表示「豬仔」尚在生，有人亦指「豬仔」在西南方位置，身處在有瓦片田野倉庫的地方，主人憶起曾埋葬過身的烏龜寵物，在宏志閣隔壁兩座外的樹叢，懷疑貓咪躲藏在樹叢內或流連停車場附近。

希望當局能批准寵物主人 在陪同下進入封鎖線尋寵

李小姐指，現階段屋苑仍在圍封，希望能在當局人員允許下，或在消防、警察、愛協職員陪同，進入封鎖線一會兒，或讓未被燒毀單位的戶主「限個鐘數，俾主人入一入去」，起碼能令主人「安心啲，定小小」，亦呼籲市民若目擊貓蹤，可通知提供消息。

廣福商場外現時仍貼有大量尋寵啟示，「藍莓」主人感謝各界幫忙。（陳萃屏攝）

記者亦聯絡到另一位失貓「藍莓」的主人，她表示現時仍未尋獲，不能透露更多，會繼續努力尋貓，感激各界協助尋貓，「多謝呢幾日幫過我嘅警察、消防、所有義工」。廣福商場外現時仍貼有大量尋寵啟示，更有善心人製作Google Drive二維碼，讓途人掃描。

根據愛護動物協會昨日（1日）公布最新資料，截至11月30日晚上11時，火災中一共救出272隻寵物，當中包括貓、狗、鳥、魚、爬蟲類等， 當中倖存有209隻，死亡有63隻。而截至11月30日至昨日（1日）晚上11時半，則沒有動物被救出。