宏福苑大火｜廖成利見國安後離警署　強調要「恰如其分」表達立場

宏福苑大火災五級火，國安處今日（2日）邀請民協主席兼前區議員廖成利、評論人王岸然到警署會面，據了解，他們及多名民間人士昨日（1日）發起關於香港高樓維修政策的「民間記者會」，至今早指有部門通知，記者會需要取消。



廖成利於下午3時許離開元朗警署後短暫受訪，指就今日與國安處人員會面內容簽署了保密協議，不便透露。但他多番強調，日後所有民間團體要「恰如其分地」表達自己的立場，民協將「喺適當時候」公布對今次火災悲劇的意見，及將意見遞交予相關部門。



廖成利與國安處人員會面後離開元朗警署。（羅敏妍攝）

廖成利離開元朗警署後受訪，先感謝大眾關心，隨即稱今日與國安處的會面屬「一個溝通過程」，他已就會面內容簽署保密協議，不便透露。不過，他說民協就今次宏福苑火災悲劇提出了一些意見，會在適當時候召開記者會公布，以及將意見遞交予相關部門。

被問到民協的意見是否包括成立獨立調查委員會，廖成利指民協日前發出的聲明當中，已包括希望設立調查委員會、公布宏福苑火災真相的意見，亦希望找出方法避免同樣悲劇再次發生。

廖成利沒有正面回應提出意見的方法是否包括召開民間記者會，僅稱民協會「好恰如其分」，就社會上發生的事提出民生改善建議。他亦強調，所有民間團體都要「恰如其分地個別自己去表達自己嘅立場」，並稱「喺香港仍然係大家可以公開表達自己嘅立場，相關部門都會聽到我哋嘅意見」。

原擬召開的「民間記者會」內容涉及多個範疇，包括眼前對受害災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、大維修和圍標問題、競爭事務委員會和廉政公署的角色、城市規劃和長遠高樓的發展、維修與安全等等。出席人士包括民協多人、民主黨成員、評論員、城市規劃師等。

王岸然其後於個人Facebook專頁，承認自己有份召開記者會，已見過國安處人員及離開。