屯門怡樂花園同聘宏業大維修　工人遭欠薪4個月　促政府介入處理

與大埔宏福苑同為宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，管理處在火警發生後翌日（11月27日）發出通告，指遠東顧問工程公司就屋苑工程安全，要求停止大維修工程。今日（12月4日）早上10時，約20名屬二判永順香港工程有限公司的工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪，指80名工人已被欠薪4個月。管工表示，由於宏業侯姓負責人現時失聯，如果沒有其簽名，二判無法取得450萬元支票，指「糧要有300至400萬」。



追薪期間有工人情緒激動，敲打物品發出巨響，甚至聲稱要危站大廈控訴。警員接報在場維持秩序，區議員及勞工處人員在場協調。



工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪。（馬耀文攝）

管工黃先生受訪時指，他們屬於二判「永順香港工程有限公司」，共有80名工人負責泥水及油漆外牆維修，而他負責則管理20多個泥水及油漆工人，大埔宏福苑發生大火前，甚至火警當日都如常工作，惟早於火警前已被拖欠薪金。

永順香港工程有限公司負責人陳先生表示，指屋苑法團早前已出450萬元支票，支票抬頭為大判宏業，所以需要經過宏業才可以出糧給永順。

管工黃先生促政府、民政處等部門介入，亦希望有律師為他們提供法律意見，解決燃眉之急。（馬耀文攝）

黃生提到，宏業侯姓負責人現時失聯，如沒有他的簽名，永順無法取得450萬元支票，指「係（出）糧要有300至400萬（元）」。黃生曾到宏業辦公室找侯姓負責人，惟最終只能「食閉門羹」。區議員鄺珉樀今日亦有到場協助，他表示曾聯絡侯姓負責人，惟其兒子以父親正忙於處理官司為由打發。

翻查資料，負責宏福苑及怡樂花園大維修工程的「宏業建築工程有限公司」，52歲何姓、54歲侯姓及68歲黃姓工程公司董事及顧問涉嫌誤殺，上月27日被警方拘捕，3人獲准保釋候查，12月上旬須向警方報到。

警員接報在場維持秩序，區議員及勞工處人員到場協助。（馬耀文攝）

判頭望政府介入 解宏業受查引致拖款糾紛

二判負責人續指，現時顧問工程公司及法團著他們解決出糧問題，但他直言不知如何是好：「啲人工人問我，我都唔識解決，又冇電話比我……錢唔喺我手頭，喺佢（法團）到，點解決？我都想解決。」

據了解，遠東顧問工程公司表示已於今年9月支付第10期費用，並於大火翌日暫停向宏業支付第11期大維修費用等款項。早在今年10月13日已有工人在怡樂花園外掛上「有汗出無糧出」橫額追薪。

據了解，遠東顧問工程公司表示已於今年9月支付第10期費用，並於大火翌日暫停向宏業支付第11期大維修費用等款項。（讀者提供）

管工指，大埔宏福苑大火發生法團已發出支票，然而一直沒有人去處理，至今已欠薪4個月，對工人不公平。他又指出，永順工人只負責外牆維修，不是負責棚架及棚網，指棚網在他們開始工程前已經建好，控訴宏業及顧問公司對工人不聞不問，「（支）票出咗咁耐都無同我哋處理」，指工人的訴求僅取回應得薪金。他期望政府、民政署等部門介入，亦希望有律師為他們提供法律意見，解決燃眉之急。

屯門怡樂花園的大維修承辦商與大埔宏福苑同為宏業建築工程。今日（4日）約20名屬二判永順香港工程有限公司的工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪，指已被欠薪4個月。（鄭嘉惠攝）

工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪，指已被欠薪4個月。（馬耀文攝）

翻查資料，怡樂花園於2024年6月24日起就大維修開始搭棚，造價7千多萬元，原定今年年末完工。據了解，法團早於去年2月起，分5期向住戶收取大維修費用。在去年6月24日大維修開始前，法園已向住戶收取共4期費用。

怡樂花園火警頻生令居民擔憂，而火警亦揭露火警鐘失靈。本周一（12月1日）早上6時許，屯門怡樂花園第1座有單位冒出濃煙，有住戶向《香港01》透露，現時怡樂花園2座的棚網已拆除兩面，而1座及3座則尚未拆除；而且事發的第1座火警鐘沒有響起，只有第3座有響警報。

雖然政府下令三日內全港拆除大維修工程棚網，但與此同時代表業主要承擔拆棚費用，有已退休的住戶擔憂工程開支。（見另稿）

屯門怡樂花園發通告指，工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交有關證明文件才可復工。（讀者提供）

部分棚網尚未拆除，引發居民擔心。（讀者提供圖片）

屯門怡樂花園自去年6月開始大維修，但工程進度緩慢。（讀者提供）