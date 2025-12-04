屯門怡樂花園大維修︱3日內需拆棚網　居民需繳額外費用感壓力大

與大埔宏福苑同為宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，管理處在火警發生後翌日（11月27日）發出通告，指遠東顧問工程公司就屋苑工程安全，要求停止大維修工程。政府昨日（12月3日）宣布全港正在進行大維修、外牆設有棚架的樓宇，必須在三個工作天內，即最遲本周六（12月6日）移除棚架的外牆保護網，同時意味業主要承擔拆棚費用。



怡樂花園昨晚（12月3日）舉行業主立案法團例會，緊急商討拆棚網進度及報價。居民劉先生向《香港01》透露，顧問公司提出四間公司報價，價錢介乎32萬元至220萬元，但因為顧問公司未能提供詳盡報價單，會議未能達成任何共識。



怡樂花園共有3座672戶，大維修工程造價逾7000萬元，每戶需按單位面積繳付7.4萬至11萬元不等。居民劉先生指，屋苑住戶多為長者和退休人士，現時因拆棚網及後續工程可能需繳付大額額外費用，令他們忐忑不安。劉先生促請政府立法要求承辦商承擔拆棚網及後續費用；若承辦商無法負責，政府應設立資助金以協助住戶繳交工程費用。



屯門怡樂花園自去年6月開始大維修，但工程進度緩慢。（讀者提供）

翻查資料，怡樂花園於2024年6月24日起就大維修開始搭棚，造價7千多萬元，原定今年年中完工。劉先生指宏業較早前已出現工程延誤，根據條款，宏業需要每天繳交5000元工程延期費用。他提到，住戶多為長者和退休人士，早前就大維修已繳交大額費用，現時又因拆棚網及後續工程可能需繳付大額額外費用，令住戶百上加斤。

加上怡樂花園火警頻生，本周一（12月1日）第一座發生火警時揭露火警鐘失靈，劉生指此事令長者住戶更膽戰心驚。住戶一方面擔心「一日唔拆棚網一日都唔安樂」，一方面又擔心需要繼續夾錢，壓力甚大。

劉生支持政府為眾安全而提出所有現正進行大維修的樓宇都需要拆棚，但事出突然，意味要住戶自行承擔費用，「我哋3座都要30萬元，如果（其他大屋苑）10座、8座咪要300萬（元）？」，他盼望政府能立法要求承辦商承擔拆棚及後續費用；若承辦商無法負責，政府應設立資助金以協助住戶繳交工程費用。

怡樂花園大維修工程造價逾7000萬元，每戶需按單位面積繳付7.4萬至11萬元不等。居民對於日後需要承擔拆棚網及往後工程費用感到擔憂。（讀者提供）

今日（12月4日）早上10時，約20名屬二判永順香港工程公司的工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪，指80名工人已被欠薪4個月。管工表示，由於宏業侯姓負責人現時失聯，如果沒有其簽名，二判無法取得450萬元支票，指「糧要有300至400萬」。追薪期間有工人情緒激動，敲打物品發出巨響，甚至聲稱要危站大廈控訴。警員接報在場維持秩序，區議員及勞工處人員在場協調。（見另稿）

工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪。（馬耀文攝）

屯門怡樂花園的大維修承辦商與大埔宏福苑同為宏業建築工程。今日（4日）約20名屬二判永順香港工程公司的工人在大廈外牆掛上寫有「有汗出無糧出」橫額追薪，指已被欠薪4個月。（鄭嘉惠攝）

就《香港01》及其他傳媒跟進報道，峰華邨、富澤花園等屋苑棚網報告懷疑造假，發展局局長甯漢豪昨晚表示，屋宇署和房屋局獨立審查組昨日已到有關屋苑收集相關文件，並進行現場檢查及棚網的採樣工作。

甯漢豪又表示，基於最新的情況，為保障公眾安全並消除現正進行維修的業主和住戶的忐忑疑慮，政府決定從嚴處理，宣布所有現正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇及政府大樓，若其外牆有搭建棚架，必須在三日內，即本周六（6日)或之前，將棚網移除。